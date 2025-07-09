Песков заявил, что письмо графа Шереметева Путину пока не дошло

В Кремле на данный момент не получали официального обращения от графа Петра Шереметева с просьбой о содействии в возвращении на родину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«К сожалению, мне ничего неизвестно о таком обращении. Пока к нам не дошло», — сказал Песков в интервью RTVI, комментируя появившуюся в СМИ информацию. Ранее была опубликована копия письма, предположительно направленного графом Шереметевым президенту РФ Владимиру Путину.
В обращении почетный председатель президиума Международного совета российских соотечественников выразил желание переехать из Франции в Россию, перевезти свое имущество и коллекцию, а также просил содействия в решении организационных вопросов. В письме Шереметев подчеркивает, что как старший потомок знаменитого рода графов Шереметевых, он намерен исполнить последнюю волю своего отца — провести остаток жизни в России и быть похороненным на родине предков.
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