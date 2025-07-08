08 июля 2025

В ХМАО погиб водитель после взрыва колеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина остановился на трассе, чтобы накачать спущенное колесо
Мужчина остановился на трассе, чтобы накачать спущенное колесо Фото:

Водитель ООО «Транс Услуги Универсал» погиб, пытаясь накачать колесо автомобиля. Под давлением из покрышки вылетел металлический обод и влетел мужчине в голову. Это произошло на трассе «Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск», сообщила Гострудинспекция по ХМАО в своем telegram-канале.

«Водитель, заметив спущенное колесо, остановился для его подкачки. В результате резкого распрямления покрышки от давления накачиваемого воздуха произошел вылет стопорного кольца, что привело к травме головы пострадавшего и его смерти на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая. Ведомство также инициировало внеплановую проверку компании, где работал водитель.

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Водитель ООО «Транс Услуги Универсал» погиб, пытаясь накачать колесо автомобиля. Под давлением из покрышки вылетел металлический обод и влетел мужчине в голову. Это произошло на трассе «Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск», сообщила Гострудинспекция по ХМАО в своем telegram-канале. «Водитель, заметив спущенное колесо, остановился для его подкачки. В результате резкого распрямления покрышки от давления накачиваемого воздуха произошел вылет стопорного кольца, что привело к травме головы пострадавшего и его смерти на месте происшествия», — говорится в сообщении. Гострудинспекция начала расследование несчастного случая. Ведомство также инициировало внеплановую проверку компании, где работал водитель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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