В ХМАО погиб водитель после взрыва колеса

Водитель ООО «Транс Услуги Универсал» погиб, пытаясь накачать колесо автомобиля. Под давлением из покрышки вылетел металлический обод и влетел мужчине в голову. Это произошло на трассе «Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск», сообщила Гострудинспекция по ХМАО в своем telegram-канале.
«Водитель, заметив спущенное колесо, остановился для его подкачки. В результате резкого распрямления покрышки от давления накачиваемого воздуха произошел вылет стопорного кольца, что привело к травме головы пострадавшего и его смерти на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Гострудинспекция начала расследование несчастного случая. Ведомство также инициировало внеплановую проверку компании, где работал водитель.
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