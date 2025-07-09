Гости из Саудовской Аравии раскрыли, чем занимаются в Екатеринбурге вне «Иннопрома»

Некоторые представители делегации из Саудовской Аравии (страны-партнера «Иннопрома») успели посетить Ельцин Центр, а также им посоветовали отправиться в «Гринвич» за подарками. Своим досугом вне промышленной выставки поделился один из гостей.
«Я приехал сюда с моей женой. В Екатеринбурге много хороших и добрых людей, у вас очень высокое качество жизни. Очень нравится город, мы планируем вернуться сюда зимой. Мы посетили Ельцин Центр — там были картины и машины. Здесь очень современные музеи. Мы думаем, что русские — самые культурные люди в мире», — рассказал представитель делегации.
Также он поделился, что арабский переводчик посоветовал ему посетить «Гринвич», чтобы купить там национальные продукты. По городу гости «Иннопрома» передвигаются на такси, но в центре, где живут, предпочитают ходить пешком.
Также ранее представитель министерства промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии рассказывал, что Екатеринбург показался ему очень зеленым и ухоженным городом. Также саудовские гости высоко оценили дружелюбие местных жителей и атмосферу города
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