Гости из Саудовской Аравии раскрыли, чем занимаются в Екатеринбурге вне «Иннопрома»

Участник делегации из Саудовской Аравии посетил Ельцин Центр
© Служба новостей «URA.RU»
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Саудовская Аравия является страной-партнером «Иннопрома-2025»
Саудовская Аравия является страной-партнером «Иннопрома-2025» Фото:
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«Иннопром — 2025»

Некоторые представители делегации из Саудовской Аравии (страны-партнера «Иннопрома») успели посетить Ельцин Центр, а также им посоветовали отправиться в «Гринвич» за подарками. Своим досугом вне промышленной выставки поделился один из гостей.

«Я приехал сюда с моей женой. В Екатеринбурге много хороших и добрых людей, у вас очень высокое качество жизни. Очень нравится город, мы планируем вернуться сюда зимой. Мы посетили Ельцин Центр — там были картины и машины. Здесь очень современные музеи. Мы думаем, что русские самые культурные люди в мире», — рассказал представитель делегации.

Также он поделился, что арабский переводчик посоветовал ему посетить «Гринвич», чтобы купить там национальные продукты. По городу гости «Иннопрома» передвигаются на такси, но в центре, где живут, предпочитают ходить пешком.

Также ранее представитель министерства промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии рассказывал, что Екатеринбург показался ему очень зеленым и ухоженным городом. Также саудовские гости высоко оценили дружелюбие местных жителей и атмосферу города 

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Некоторые представители делегации из Саудовской Аравии (страны-партнера « Иннопрома») успели посетить Ельцин Центр, а также им посоветовали отправиться в « Гринвич» за подарками. Своим досугом вне промышленной выставки поделился один из гостей. « Я приехал сюда с моей женой. В Екатеринбурге много хороших и добрых людей, у вас очень высокое качество жизни. Очень нравится город, мы планируем вернуться сюда зимой. Мы посетили Ельцин Центр — там были картины и машины. Здесь очень современные музеи. Мы думаем, что русские — самые культурные люди в мире» , — рассказал представитель делегации. Также он поделился, что арабский переводчик посоветовал ему посетить « Гринвич» , чтобы купить там национальные продукты. По городу гости « Иннопрома» передвигаются на такси, но в центре, где живут, предпочитают ходить пешком. Также ранее представитель министерства промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии рассказывал, что Екатеринбург показался ему очень зеленым и ухоженным городом. Также саудовские гости высоко оценили дружелюбие местных жителей и атмосферу города 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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