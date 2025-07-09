Газманов, Мари Краймбрери и группа «Корни» поздравят Челябинскую область с Днем металлурга. Афиша

В Челябинской области на День металлурга выступят Газманов и группа «Корни»

10 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Олег Газманов выступит в Магнитогорске 18 июля Фото: Роман Наумов © URA.RU В Челябинской области День металлурга отметят с 18 по 20 июля. Жителей региона ждут выступления звезд российской эстрады — Олега Газманова, Мари Краймбрери, Иракли, группы «Корни» и других артистов. В городах пройдут церемонии награждения выдающихся работников предприятий, а праздничные программы завершатся салютами. О главных событиях Дня металлурга в области — в афише URA.RU. Челябинск Ресторан «Максимилианс» 18 июля в 19:00 приглашает отметить профессиональный праздник всех, кто связан с металлургической отраслью. Гостей ждет особая программа с «нагревом атмосферы» и «горячим прокатом закусок». Весь вечер на сцене будет выступать группа «Макинтош». Входной билет на музыкальную программу стоит 350 рублей. Об остальных праздничных мероприятиях станет известно позднее. Магнитогорск С 18 по 20 июля в Магнитогорске будут отмечать День города и День металлурга. 18 июля в 18:30 за «Ареной «Металлург» начнется праздничный вечер с концертной программой. Артисты театра-студии «Лети», кавер-группы «Мажорики» и «L-Band» исполнят популярные хиты, а группа «Рыбушкин-blues» порадует блюзом. Кульминацией дня станет выступление народного артиста России Олега Газманова, после чего небо озарится «Золотыми кострами Магнитки» и салютом. Мари Краймбрери выступит в «Притяжении» Фото: Размик Закарян © URA.RU Праздник 19 июля переместится в городской курорт «Притяжение», где с 10:00 гостей ждут мастер-классы, лектории, ярмарка и спортивные соревнования. Вечером на местной сцене выступит Мари Краймбрери. Ночное шоу фонтана «Стальное сердце Родины» состоится после 22:00. 20 июля в «Притяжении» пройдет фестиваль «АртПлатформа» с выступлениями творческих коллективов. Дополнительные мероприятия во всех городских парках. Златоуст Хедлайнером праздника в Златоусте станет группа «Корни» Фото: Размик Закарян © URA.RU 18 июля в 18:00 на главной площади администрации ЗГО состоится большой праздничный концерт. В программе выступления группы «Корни», вокального проекта «STATUS-MEN», шоу-проекта «Три балалайки» Андрея Кирякова, шоу битбокса Сергея Черни и других артистов. Также пройдет церемония награждения металлургов. Гостей ждут сюрпризы, подарки, анимационная программа для детей и фейерверк. Карабаш На Центральной площади Карабаша 19 июля в 18:00 пройдут торжества, посвященные 203-летию города и Дню металлурга. После церемонии награждения почетных граждан и ветеранов начнется концерт с участием шоу-балета «Феномен-А», кавер-групп «Атака» и «Сахар», а также Араксии Агаджанян. Главным хедлайнером вечера станет певец Иракли, который исполнит свои самые популярные хиты. Кыштым День металлурга в Кыштыме стартует в 19:00 Фото: Размик Закарян © URA.RU На площади у ДК металлургов 19 июля в 19:00 состоится церемония награждения работников завода, после которой на сцену выйдет группа «Фабрика». 18 июля, у проходной Кыштымского медеэлектролитного завода пройдет чествование сотрудников с вручением наград. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области День металлурга отметят с 18 по 20 июля. Жителей региона ждут выступления звезд российской эстрады — Олега Газманова, Мари Краймбрери, Иракли, группы «Корни» и других артистов. В городах пройдут церемонии награждения выдающихся работников предприятий, а праздничные программы завершатся салютами. О главных событиях Дня металлурга в области — в афише URA.RU. Ресторан «Максимилианс» 18 июля в 19:00 приглашает отметить профессиональный праздник всех, кто связан с металлургической отраслью. Гостей ждет особая программа с «нагревом атмосферы» и «горячим прокатом закусок». Весь вечер на сцене будет выступать группа «Макинтош». Входной билет на музыкальную программу стоит 350 рублей. С 18 по 20 июля в Магнитогорске будут отмечать День города и День металлурга. 18 июля в 18:30 за «Ареной «Металлург» начнется праздничный вечер с концертной программой. Артисты театра-студии «Лети», кавер-группы «Мажорики» и «L-Band» исполнят популярные хиты, а группа «Рыбушкин-blues» порадует блюзом. Кульминацией дня станет выступление народного артиста России Олега Газманова, после чего небо озарится «Золотыми кострами Магнитки» и салютом. Праздник 19 июля переместится в городской курорт «Притяжение», где с 10:00 гостей ждут мастер-классы, лектории, ярмарка и спортивные соревнования. Вечером на местной сцене выступит Мари Краймбрери. Ночное шоу фонтана «Стальное сердце Родины» состоится после 22:00. 18 июля в 18:00 на главной площади администрации ЗГО состоится большой праздничный концерт. В программе выступления группы «Корни», вокального проекта «STATUS-MEN», шоу-проекта «Три балалайки» Андрея Кирякова, шоу битбокса Сергея Черни и других артистов. Также пройдет церемония награждения металлургов. Гостей ждут сюрпризы, подарки, анимационная программа для детей и фейерверк. На Центральной площади Карабаша 19 июля в 18:00 пройдут торжества, посвященные 203-летию города и Дню металлурга. После церемонии награждения почетных граждан и ветеранов начнется концерт с участием шоу-балета «Феномен-А», кавер-групп «Атака» и «Сахар», а также Араксии Агаджанян. Главным хедлайнером вечера станет певец Иракли, который исполнит свои самые популярные хиты. На площади у ДК металлургов 19 июля в 19:00 состоится церемония награждения работников завода, после которой на сцену выйдет группа «Фабрика». 18 июля, у проходной Кыштымского медеэлектролитного завода пройдет чествование сотрудников с вручением наград.