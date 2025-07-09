09 июля 2025

Пермский политех раскрыл, сколько денег накопил эндаумент-фонд вуза

Фонд целевого капитала пермского политеха достиг 5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Основная статья расходов фонда целевого капитала ПНИПУ - выплата стипендий студентам
Основная статья расходов фонда целевого капитала ПНИПУ - выплата стипендий студентам Фото:

Фонд целевого капитала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) достиг 5 млн рублей. С начала текущего года в эндаумент-фонд поступило 15 тысяч рублей. Часть денег университет потратил на выплату стипендии и призов лучшим студентам вуза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ПНИПУ.

«Сейчас в эндаумент фонде Политеха около 5 млн рублей, 350 тыс рублей израсходовано на стипендию и призы мероприятия „Студент года 2025“, которое прошло в июне. Победители в своих номинациях получали ценные подарки как раз из средств фонда. Также средства эндаумент-фонда идут на выплату стипендий студентам — это самая большая статья расходов», — рассказали URA.RU в ПНИПУ.

В 2024 году эндаумент-фонд ПГНИУ направил более 2 млн рублей не только на поддержку студентов и структур вуза, но и на создание территориального фонда целевого капитала. Он появился в городе Добрянка и за год существования собрал 50% от запланированной суммы.

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Фонд целевого капитала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) достиг 5 млн рублей. С начала текущего года в эндаумент-фонд поступило 15 тысяч рублей. Часть денег университет потратил на выплату стипендии и призов лучшим студентам вуза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ПНИПУ. «Сейчас в эндаумент фонде Политеха около 5 млн рублей, 350 тыс рублей израсходовано на стипендию и призы мероприятия „Студент года 2025“, которое прошло в июне. Победители в своих номинациях получали ценные подарки как раз из средств фонда. Также средства эндаумент-фонда идут на выплату стипендий студентам — это самая большая статья расходов», — рассказали URA.RU в ПНИПУ. В 2024 году эндаумент-фонд ПГНИУ направил более 2 млн рублей не только на поддержку студентов и структур вуза, но и на создание территориального фонда целевого капитала. Он появился в городе Добрянка и за год существования собрал 50% от запланированной суммы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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