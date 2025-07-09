В Пермском крае создадут новую экотропу в популярном туристическом месте

На создание экотропы на камне Ветлан в Пермском крае выделили 65,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Экотропа на Ветлане появится в 2026 году
Экотропа на Ветлане появится в 2026 году Фото:

В Пермском крае оборудуют новую экотропу. Она появится на камне Ветлан в Красновишерском округе. Работы по ее созданию оценили в 65,5 млн рублей.

«Создание экологической тропы на территории природного объекта „Камень Ветлан“ природного парка „Пермский“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 65,5 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Для комфорта и безопасности туристов установят информационные таблички, знаки, указатели, оборудуют настилы, места отдыха и навесы от дождя. В начале тропы появится входная группа. Начало работ запланировано на 1 сентября 2025 года, а завершение — не позднее 31 июля 2026 года.

При создании инфраструктуры подрядчику необходимо обеспечить сохранение экосистемы и природной эстетики места. При обустройстве тропы должны использоваться природные элементы, формы и образы. Возводимые конструкции должны органично вписываться в ландшафт.

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В Пермском крае оборудуют новую экотропу. Она появится на камне Ветлан в Красновишерском округе. Работы по ее созданию оценили в 65,5 млн рублей. «Создание экологической тропы на территории природного объекта „Камень Ветлан“ природного парка „Пермский“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 65,5 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. Для комфорта и безопасности туристов установят информационные таблички, знаки, указатели, оборудуют настилы, места отдыха и навесы от дождя. В начале тропы появится входная группа. Начало работ запланировано на 1 сентября 2025 года, а завершение — не позднее 31 июля 2026 года. При создании инфраструктуры подрядчику необходимо обеспечить сохранение экосистемы и природной эстетики места. При обустройстве тропы должны использоваться природные элементы, формы и образы. Возводимые конструкции должны органично вписываться в ландшафт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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