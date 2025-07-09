В Пермском крае создадут новую экотропу в популярном туристическом месте

В Пермском крае оборудуют новую экотропу. Она появится на камне Ветлан в Красновишерском округе. Работы по ее созданию оценили в 65,5 млн рублей.
«Создание экологической тропы на территории природного объекта „Камень Ветлан“ природного парка „Пермский“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 65,5 млн рублей», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Для комфорта и безопасности туристов установят информационные таблички, знаки, указатели, оборудуют настилы, места отдыха и навесы от дождя. В начале тропы появится входная группа. Начало работ запланировано на 1 сентября 2025 года, а завершение — не позднее 31 июля 2026 года.
При создании инфраструктуры подрядчику необходимо обеспечить сохранение экосистемы и природной эстетики места. При обустройстве тропы должны использоваться природные элементы, формы и образы. Возводимые конструкции должны органично вписываться в ландшафт.
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