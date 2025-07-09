Пластиковую империю Коломойского* в России передали во временное управление

Компания украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечь террористов и экстремистов) «Петрус» по производству пластиковой упаковки передана во временное управление. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление <..> 100 процентов акций акционерного общество общества „Петрус“», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовой информации. Временное управление компанией было передано дочерней компании «Татнефти» — ООО «СафПэт Актив».
АО «Петрус» было зарегистрировано в мае 2004 года, однако на своем сайте говорится, что компания начала деятельность в 1994 году. Организация производит преформы для пластиковых бутылок, крышки и БОПЭТ-пленки, используемые в различных отраслях, включая пищевую промышленность.
В 2021 году в Татарстане было возбуждено уголовное дело против Коломойского за похищение более 800 тысяч тонн нефти с 2006 по 2007 года. Фигуранты дела были объявлены в международный розыск. В 2023 году Коломойский был задержан на Украине, где его обвиняют в финансовых преступлениях, и внесен в список экстремистов на территории РФ. Вопрос о его экстрадиции в Россию не рассматривался. Информация о расследовании стала известна только после ареста активов «Петрус».
*Игорь Коломойский внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
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