Единоросс из Иркутска неожиданно разгромил однопартийца-мэра

Иркутская область стала эпицентром конфликтов между единороссами. Очередная схватка двух партийцев случилась на на выборах в Нижнеилимском районе — одном из крупнейших в регионе. Против действующего главы Максима Романова, занимающего пост 10 лет, на праймериз выдвинулся мэр небольшого города Железногорска-Илимского Павел Березовский. Результат оказался неожиданным: действующий мэр района Романов проиграл, набрав вдвое меньше голосов.
«Березовский Павел Николаевич набрал 3310 голосов и стал победителем предварительного голосования, по итогам которого „Единая Россия“ выдвинет кандидата на выборы мэра Нижнеилимского муниципального округа. Явка составила 84% от общего числа выборщиков», — сообщили на сайте партии.
По данным инсайдера, близкого к правительству Иркутской области, такой сценарий был согласован с региональным руководством «Единой России» и внутриполитическим блоком. Власти пытались избежать сценарий Братска-2024, который привел к федеральным скандалам на выборах.
По версии близкого к правительству источника, конфликт только начался, потому что Романов намерен вернуть власть и заявиться на выборы самовыдвиженцем. Другой собеседник утверждает, что проигравшему мэру уже готовят должность на замену, которая его вполне устроила.
Иркутские выборы, как и в 2024 году, одни из самых конфликтных в стране. Два единоросса Леонид Фролов и Константин Бушуев бьются за Иркутский район. Последнего уже исключили из «Единой России» за интриги, и он может выдвинуться от «Новых людей». В 2025 году в регионе проходят и губернаторские выборы. На кресло претендует влиятельный депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко, который в прошлом уже руководил регионом. Политологи называют его серьезной угрозой для действующего главы региона Игоря Кобзева (ЕР).
В прошлом году подобный сценарий уже разворачивался в Иркутской области. Скандальные выборы мэра Братска привлекли внимание всей страны. Тогда против действующего главы города Сергея Серебренникова, правившего 15 лет, выдвинулся второй единоросс Александр Дубровин, возглавлявший Братский район. В результате громких выборов Дубровину удалось победить Серебренникова, набрав 68,5%. Как писало URA.RU, Дубровина также поддерживали влиятельные игроки — сенатор Андрей Чернышев и администрация президента.
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