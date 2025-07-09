Папа Римский: Ватикан готов принять переговоры России и Украины

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Папа Римский призвал Зеленского к диалогу с Россией
Папа Римский призвал Зеленского к диалогу с Россией Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Папа Римский  Лев XIV на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Ватикан мог бы стать место проведения новых переговоров России И Украины. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.

Встреча Папы и Зеленского состоялась 9 июля в Ватикане. По информации пресс-службы Святого престола, стороны обсудили «продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира».

«Святейший отец назвал диалог предпочтительным средством прекращения военных действий. Он призвал ... к поиску совместных решений и подтвердил готовность принять в Ватикане представителей России и Украины для переговоров», — говорится в сообщении, опубликованным на сайте службы печати Святого престола. 

Ранее глава МИД России Сергей Ларов назвал предложение провести второй раунд мирных переговоров в Ватикане «некомфортным» с религиозной точки зрения. Ватикан — католическое государство, в то время, как Россия и Украина — православные, отмечал Лавров.

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Папа Римский  Лев XIV на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Ватикан мог бы стать место проведения новых переговоров России И Украины. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола. Встреча Папы и Зеленского состоялась 9 июля в Ватикане. По информации пресс-службы Святого престола, стороны обсудили «продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира». «Святейший отец назвал диалог предпочтительным средством прекращения военных действий. Он призвал ... к поиску совместных решений и подтвердил готовность принять в Ватикане представителей России и Украины для переговоров», — говорится в сообщении, опубликованным на сайте службы печати Святого престола.  Ранее глава МИД России Сергей Ларов назвал предложение провести второй раунд мирных переговоров в Ватикане «некомфортным» с религиозной точки зрения. Ватикан — католическое государство, в то время, как Россия и Украина — православные, отмечал Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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