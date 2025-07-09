Папа Римский: Ватикан готов принять переговоры России и Украины

Папа Римский Лев XIV на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Ватикан мог бы стать место проведения новых переговоров России И Украины. Об этом сообщает пресс-служба Святого престола.
Встреча Папы и Зеленского состоялась 9 июля в Ватикане. По информации пресс-службы Святого престола, стороны обсудили «продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира».
«Святейший отец назвал диалог предпочтительным средством прекращения военных действий. Он призвал ... к поиску совместных решений и подтвердил готовность принять в Ватикане представителей России и Украины для переговоров», — говорится в сообщении, опубликованным на сайте службы печати Святого престола.
Ранее глава МИД России Сергей Ларов назвал предложение провести второй раунд мирных переговоров в Ватикане «некомфортным» с религиозной точки зрения. Ватикан — католическое государство, в то время, как Россия и Украина — православные, отмечал Лавров.
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