«Известия»: в Геленджике открывают аэропорт

Аэропорт Геленджика возобновит работу, приостановленную с февраля 2022 года. Об этом сообщает источник близкий к Минтрансу.
«Полеты начнутся с 18 июля», — сообщил источник «Известий». Важно отметить, что на первоначальном этапе полеты будут выполняться только в светлое время суток. Ожидается, что первым перевозчиком, который возобновит регулярные рейсы в Геленджик, станет авиакомпания «Аэрофлот».
В последние недели активно обсуждается возможность открытия и других аэропортов юга России. 7 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов провел встречу с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым по вопросу готовности аэропорта Симферополь к возобновлению работы. По словам Аксенова, аэропорт готов к запуску при получении соответствующего распоряжения от президента России.
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