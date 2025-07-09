Пермский Театр-Театр меняет «Раскольникова» на «Идиота»

В Перми Театр-Театр завершает показы спектакля «Раскольников» (18+)
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Театр-Театр готов представить новую постановку по Достоевскому
Театр-Театр готов представить новую постановку по Достоевскому Фото:

В середине августа пермский академический Театр-Театр устроит последние показы спектакля режиссера Марка Букина «Раскольников» (18+). Постановка шла с 2021 года на площадке культурного пространства «Завод Шпагина», но финальные спектакли состоятся в фойе театра.

«С 14 по 16 августа состоятся последние показы спектакля Марка Букина „Раскольников“ (18+). И они будут по-настоящему особенными, так как пройдут не в цехе Завода Шпагина, а в верхнем фойе ТТ. С переносом спектакля на новую сценическую площадку его ждут незначительные трансформации, но главное останется неизменным: это будет спектакль о Раскольникове нашего времени», — сообщает театр Telegram.

В оригинале постановка длится четыре часа. По замыслу режиссера, Раскольников, существующий в наше время, страшнее, чем у Федора Достоевского. Убийство старухи-процентщицы для него является лишь первым кровавым шагом на пути сверхчеловека, который имеет право вершить правосудие.

В афише ТТ место «Раскольникова» вскоре займет другой спектакль Марка Букина по мотивам романа Достоевского. 31 июля состоится премьера постановки «Идиот» (16+).

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В середине августа пермский академический Театр-Театр устроит последние показы спектакля режиссера Марка Букина «Раскольников» (18+). Постановка шла с 2021 года на площадке культурного пространства «Завод Шпагина», но финальные спектакли состоятся в фойе театра. «С 14 по 16 августа состоятся последние показы спектакля Марка Букина „Раскольников“ (18+). И они будут по-настоящему особенными, так как пройдут не в цехе Завода Шпагина, а в верхнем фойе ТТ. С переносом спектакля на новую сценическую площадку его ждут незначительные трансформации, но главное останется неизменным: это будет спектакль о Раскольникове нашего времени», — сообщает театр Telegram. В оригинале постановка длится четыре часа. По замыслу режиссера, Раскольников, существующий в наше время, страшнее, чем у Федора Достоевского. Убийство старухи-процентщицы для него является лишь первым кровавым шагом на пути сверхчеловека, который имеет право вершить правосудие. В афише ТТ место «Раскольникова» вскоре займет другой спектакль Марка Букина по мотивам романа Достоевского. 31 июля состоится премьера постановки «Идиот» (16+).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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