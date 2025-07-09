Жители Ноябрьска начали сообщать о змеях, появившихся в городе. Видео

В Ноябрьске жители стали массово сообщать о появлении змей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Змеи в Ноябрьске
Змеи в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске жители начали сообщать о появлении змей в черте города. Об этом сообщает telegram-канал «NSK». С начала лета 2025 года горожане активно предупреждают друг друга о возможной опасности в социальных сетях.

«Будьте осторожны! Город Ноябрьск, дальнее СМП, улица Транспортная 16а», — говорится в одном из обращений, опубликованных в telegram-канале «NSK».

Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска пожаловался на змей, ползающих в городе. По его словам, одна из таких укусила его пса, в результате чего он погиб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске жители начали сообщать о появлении змей в черте города. Об этом сообщает telegram-канал «NSK». С начала лета 2025 года горожане активно предупреждают друг друга о возможной опасности в социальных сетях. «Будьте осторожны! Город Ноябрьск, дальнее СМП, улица Транспортная 16а», — говорится в одном из обращений, опубликованных в telegram-канале «NSK». Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска пожаловался на змей, ползающих в городе. По его словам, одна из таких укусила его пса, в результате чего он погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...