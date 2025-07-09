Змеи в Ноябрьске
В Ноябрьске жители начали сообщать о появлении змей в черте города. Об этом сообщает telegram-канал «NSK». С начала лета 2025 года горожане активно предупреждают друг друга о возможной опасности в социальных сетях.
«Будьте осторожны! Город Ноябрьск, дальнее СМП, улица Транспортная 16а», — говорится в одном из обращений, опубликованных в telegram-канале «NSK».
Ранее URA.RU сообщало, что житель Ноябрьска пожаловался на змей, ползающих в городе. По его словам, одна из таких укусила его пса, в результате чего он погиб.
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