Минтрас сообщил о скорой продаже авиабилетов в Геленджик

Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу после длительной приостановки, об сообщили в пресс-службе Минтранса России. Ведомство официально подтвердило скорое открытие авиагавани и начало продажи билетов на внутренние рейсы. Геленджикский аэропорт не принимал самолеты с 2022 года из-за соображений безопасности.
«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения», — говорится в telegram-канале Минтранса. В ведомстве также отметили, что до конца 2025 года планируется завершить работы по модернизации инфраструктуры авиагавани.
Аэропорт Геленджика не принимал самолеты с 2022 года по причинам безопасности, связанным с ограничениями на полеты в южных регионах России. Ранее, в мае 2024 года, после аналогичной приостановки работу возобновил аэропорт Элисты, который за полгода обслужил 29 тысяч пассажиров. Возобновление работы Геленджикского аэропорта стало возможным на фоне постепенного открытия воздушного пространства и модернизации инфраструктуры.
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