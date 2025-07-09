Трагедия в Новом Уренгое и старт Честного маршрута губернатора: события на Ямале за 9 июля

Силовики проверят обстоятельства трагедии в Новом Уренгое
В Новом Уренгое из окна квартиры на пятом этаже выпал четырехлетний ребенок, а в детском лагере «Ноябрьская кругосветка» на озере Ермолаевское эвакуировали детей после появления медведя. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов намерен провести «Честный маршрут» после 11 августа, а Муравленко признан самым успешным муниципалитетом ЯНАО. О том, что произошло на Ямале за 9 июля — в материале URA.RU.
- В Новом Уренгое (ЯНАО) четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в микрорайоне Советский 9 июля. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет ежегодную инспекцию муниципалитетов Ямала в рамках Честного маршрута после 11 августа. Как сообщили URA.RU источники в политических кругах, глава региона лично проедет на российском автомобиле по городам округа, чтобы оценить инфраструктуру и исполнение поручений местных властей.
- В детском лагере «Ноябрьская кругосветка» на озере Ермолаевское в ЯНАО детей эвакуировали после появления медведя вблизи палаточного городка. Об этом сообщают журналисты.
- В Салехарде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Как сообщили в СК ЯНАО, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
- На острове Белый в ЯНАО построят новый маяк, который станет точной копией ранее действовавшего. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
- В Надыме (ЯНАО) горожанка приобрела в магазине зерновой хлеб, произведенный по ее словам в местной пекарне. Развернув плотную упаковку она обнаружила что продукт обильно покрылся плесенью, о чем она поспешила рассказать в соцсетях.
- Муравленко признали самым успешным муниципалитетом ЯНАО в вопросах поддержки социально ориентированных организаций и предприятий, осуществляющих деятельность в социальной сфере. Такие данные приводит департамент экономики округа по итогам ежегодного рейтинга, о чем информирует пресс-служба правительства ЯНАО.
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