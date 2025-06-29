«Мне — 87, а мозги светлые»: Илья Резник раскрыл секреты своего долголетия

Илья Резник не так давно отметил 87-й день рождения. Легендарный поэт находится в прекрасной форме: он бодр, активен и энергичен. Своими секретами долголетия и хорошего самочувствия Илья Рахмиэлевич поделился с URA.RU.
«За моим здоровьем следит моя любимая супруга Ирочка, — говорит Илья Рахмиэлевич. — Она не дает мне расслабляться. Все знают, что мы с ней занимаемся спортом. Очень часто нас можно увидеть в бассейне. Почти каждый день. Ирочка проплывает два километра, а я ей вдогонку — 1 километр».
Второй секрет — это питание. Илья Резник признался, что львиную долю его рациона составляют свежие овощи, фрукты и каши.
«В еде мы не привередливы, — продолжает Резник. — Деликатесами питаться не привыкли. Соблюдаем пост: это обязательно. Знаете, недавно поймали себя на мысли, что нам и выходить из него не хочется. Например, мясо мы почти не едим. Котлету или отбивную мне лично и не хочется. У нас в рационе — каши, много овощей, много зелени, фрукты… Все — свежее, полезное...»
Третий секрет, который помогает поэту поддерживать физическую форму, — молитва. Кстати, духовная пища вносит существенный вклад и в его творчество.
«Молитва еще помогает: читаю ее и утром, и вечером, и перед едой, — продолжает Резник. — Если говорить о рационе, то я очень люблю после службы в нашем любимом храме посещать трапезу. Там собирается человек сто простых людей, несколько монахов, наш замечательный духовник, Епископ Нестор… Мы все сидим и кушаем. Я там всегда читаю свои новые произведения. Спрашиваю у собравшихся: „Все ли нравится? Может где-то поменять?“. В ответ слышу „Все замечательно, ничего менять не нужно“. Я уже знаю: „Если на трапезе одобрили, значит, действительно, хорошо“.
Четвертый секрет — счастье в личной жизни. Илья Рахмиэлевич не устает благодарить Бога за встречу с супругой. Он уверен: без нее он вряд ли бы сейчас вел такой активный образ жизни.
«С Ирочкой мы живем уже 26 лет вместе, — продолжает Резник. — Она для меня — и Божий дар, и спасение. Без нее у меня уже не было бы никакой жизни, конечно. Мне сейчас 87 лет, а мозги светлые… Это главное! У меня многие спрашивают: „Как вам удалось построить такие крепкие отношения?“. Мы занимаемся одним общим делом — творчеством».
У мэтра с женой три детских театра: в Москве, Севастополе и Ялте. И большая часть нагрузки по работе с ними лежит на Ирине.
«Ирина — великая мама всех наших коллективов. Коммерции в них никакой нет: часто мы сами доплачиваем преподавателям, чтобы они с детками занимались. Порой, когда подступает и мы понимаем, что у нас нет денег на выплату зарплат педагогам, спрашиваем друг у друга: „Может, закрыть театры?“. А потом тут же отвечаем: „А как же дети? У нас 150 человек занимается. Они же рыдать будут!“. В результате одалживаем у кого-то деньги и очень рады, что делаем добро, занимаемся воспитанием подрастающего поколения».
Недавно по личной просьбе Сергея Лаврова Резник с женой создали международную «Маленькую страну», где занимаются дети иностранных дипломатов. Посредством занятий вокалом, актерским мастерством, художественным чтением дети совершенствовали русский язык.
«Результат ошеломляющий, признается Резник. — Мы уже дали концерт, посвященный 80-летию Великой Победы, где детки пели военные песни, ставшие классикой советской эстрады. В такие моменты, когда ты видишь результат своей работы, я испытываю большое счастье. Чувствовать себя нужным — это еще один момент, который не позволяет расслабляться и почивать на лаврах».
Резник говорит, что песни для звезды шоу-бизнеса в последнее время пишет не так часто. Больше занимается написанием книг. Например, сейчас он активно работает над созданием третьего тома Истории государства Российского в стихах. Параллельно обдумывает концепцию вернисажа, который состоится в октябре в Москве.
«Он должен был состояться весной, но мы посчитали, что не время веселиться, — объясняет Резник. — Меня даже ругали: 53 артиста изъявили желание выступить. Никто из них, кстати, слова не сказал. Все понимают, в какое непростое время мы живем. Будут и Сосо Павлиашвили, и Володя Пресняков, и Азиза, и Лариса Долина…»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.