Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель повторно взят под стражу

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ель повторно взят под стражу по решению суда в связи с расследованием событий, произошедших во время введения военного положения 3 декабря 2024 года. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«Суд Сеула в четверг выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Еля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение, поместив его под стражу во второй раз. Центральный районный суд Сеула выдал ордер через несколько часов после проведения слушания по пересмотру ордера на арест, запрошенного специальным прокурором Чо Ын Суком», — пишет Yonhap.
Юн Сок Ель уже был арестован в январе 2025 года по тем же обвинениям, связанным с введением военного положения 3 декабря 2024 года, однако спустя два месяца суд освободил его из-под стражи. Повторный запрос на арест был подан специальным прокурором Чо Ын Суком, который расследует злоупотребление полномочиями, подделку документов и препятствование работе госорганов. Расследование эпизода о возможной госизмене продолжается.
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