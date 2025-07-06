В Южной Корее потребовали арестовать экс-президента страны

Специальный прокурор Чо Ын Сок повторно обратился в Центральный окружной суд Сеула с ходатайством о выдаче ордера на арест бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Об этом сообщают корейские СМИ.
Следствие просит арестовать экс-главу государства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, подделке официальных документов, нарушении закона о президенте и воспрепятствовании работе государственных органов. Все обвинения связаны с событиями, произошедшими 3 декабря 2024 года — в период введения военного положения в стране, пишет корейское агентство Yonhap.
Уточняется, что в новый запрос не включено подозрение в госизмене, поскольку квалифицировать действия бывшего президента по этой статье пока не удалось — в южнокорейском законодательстве госизмена трактуется как действия, способные привести к иностранному вторжению. Однако, по словам представителя прокуратуры, расследование по этому эпизоду продолжается.
В декабре 2024 года Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране для того, чтобы побороть некую угрозу со стороны КНДР — он обвинил правящую партию в антигосударственной деятельности и сотрудничестве с коммунистами Северной Кореи. Войска были приведены в готовность, активизирована цензура. Однако в Национальном собрании проголосовали за отмену режима, после ряда происшествий, протестов, развертывания войсковых подразделений и столкновений армии и гражданских, а также попыток противодействовать работе государственных органов, президенту Юн Сок Елю был объявлен импичмент. В январе 2025 года его арестовали по тем же обвинениям, что предъявлены сейчас, но спустя два месяца суд отменил меру пресечения и освободил бывшего президента из следственного изолятора.
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