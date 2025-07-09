В Польше заявили, что Балтийское море стало внутренним морем НАТО

Минобороны Польши: Балтийское море стало внутренним морем НАТО
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Балтийской море назвали внутренним водоемом НАТО
Балтийской море назвали внутренним водоемом НАТО Фото:

Балтийское море официально признано внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса», — отметил Косиняк-Камыш. По его словам, этот шаг изменил стратегический баланс на севере Европы и усилил военную безопасность региона. Его слова передает Интерфакс. 

Ранее, в июне 2025 года, регион Балтийского моря уже назывался зоной противостояния между НАТО и Россией на фоне активизации военной деятельности альянса и одновременного проведения учений Baltops и российских маневров. Российские дипломаты неоднократно выражали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО у своих границ и предупреждали о возможной эскалации напряженности в регионе.

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Балтийское море официально признано внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса», — отметил Косиняк-Камыш. По его словам, этот шаг изменил стратегический баланс на севере Европы и усилил военную безопасность региона. Его слова передает Интерфакс.  Ранее, в июне 2025 года, регион Балтийского моря уже назывался зоной противостояния между НАТО и Россией на фоне активизации военной деятельности альянса и одновременного проведения учений Baltops и российских маневров. Российские дипломаты неоднократно выражали обеспокоенность усилением военного присутствия НАТО у своих границ и предупреждали о возможной эскалации напряженности в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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