Погибшего в результате удара ВСУ по пляжу в Курске представят к ордену Мужества

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Сотрудника наградят посмертно
Сотрудника наградят посмертно Фото:
новость из сюжета
Три человека погибли, шесть пострадали после атаки ВСУ на Курск

Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник Росгвардии будет представлен к ордену Мужества. Соответствующее решение принял глава ведомства генерал Виктор Золотов. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов погиб, как герой, прибыв на пляж в Курске после первого удара беспилотника. Он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Героя наградят посмертно.

По словам врио главы области, Гаврилову было всего 27 лет. Он ценой своей жизни спасал людей, отметил Хинштейн.

Ранее после атаки ВСУ по пляжу в Курске три человека погибли. Еще шесть пострадали.

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Погибший при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник Росгвардии будет представлен к ордену Мужества. Соответствующее решение принял глава ведомства генерал Виктор Золотов. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов погиб, как герой, прибыв на пляж в Курске после первого удара беспилотника. Он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. Героя наградят посмертно. По словам врио главы области, Гаврилову было всего 27 лет. Он ценой своей жизни спасал людей, отметил Хинштейн. Ранее после атаки ВСУ по пляжу в Курске три человека погибли. Еще шесть пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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