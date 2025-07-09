09 июля 2025

Франция задержала российского баскетболиста Касаткина по запросу США

© Служба новостей «URA.RU»
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Российского профессионального спортсмена задержали во Франции
Российского профессионального спортсмена задержали во Франции Фото:

Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан французскими властями по запросу США по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

«Профессиональный российский баскетболист Даниил Касаткин 21 июня был задержан во Франции по запросу США, которые подозревают его в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей... Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети, он это отрицает», — приводит слова источника агентство Франс Пресс.

Известно, что Касаткин был задержан в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль (Париж), куда он прибыл вместе со своей невестой. По версии следствия, хакерская группа могла быть причастна к атакам примерно на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США. Сумма возможного ущерба не уточняется.

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Российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан французскими властями по запросу США по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Об этом сообщает агентство Франс Пресс. «Профессиональный российский баскетболист Даниил Касаткин 21 июня был задержан во Франции по запросу США, которые подозревают его в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей... Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети, он это отрицает», — приводит слова источника агентство Франс Пресс. Известно, что Касаткин был задержан в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль (Париж), куда он прибыл вместе со своей невестой. По версии следствия, хакерская группа могла быть причастна к атакам примерно на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США. Сумма возможного ущерба не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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