09 июля 2025

Биткоин установил новый рекорд стоимости

Биткоин побил исторический рекорд, подорожав до 112 тысяч долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Биткоин вырос до рекордных значений
Биткоин вырос до рекордных значений Фото:

Биткоин установил новый исторический максимум, достигнув почти 112 тысяч долларов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance вечером 9 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на платформе Binance и агрегаторе CoinMarketCap.

По состоянию на 22:57 мск, стоимость биткоина на Binance выросла на 2,7% за сутки и составила 111 698 долларов. В течение нескольких минут до этого цена криптовалюты поднималась до рекордных 111 999,79 доллара — это максимальное значение за всю историю торговли цифровым активом. Согласно данным CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по более чем 20 криптовалютным биржам, биткоин в среднем торговался по цене 111 732,61 доллара. Рост за сутки составил 2,72%.

Эксперты связывают динамику с повышенным интересом крупных инвесторов к цифровым активам и продолжающимся притоком средств в биржевые фонды, ориентированные на криптовалюту. По мнению аналитиков, рекордные значения стоимости биткоина усиливают позиции криптовалюты как одного из ключевых инструментов для долгосрочных инвестиций на мировых финансовых рынках.

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Биткоин установил новый исторический максимум, достигнув почти 112 тысяч долларов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance вечером 9 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на платформе Binance и агрегаторе CoinMarketCap. По состоянию на 22:57 мск, стоимость биткоина на Binance выросла на 2,7% за сутки и составила 111 698 долларов. В течение нескольких минут до этого цена криптовалюты поднималась до рекордных 111 999,79 доллара — это максимальное значение за всю историю торговли цифровым активом. Согласно данным CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по более чем 20 криптовалютным биржам, биткоин в среднем торговался по цене 111 732,61 доллара. Рост за сутки составил 2,72%. Эксперты связывают динамику с повышенным интересом крупных инвесторов к цифровым активам и продолжающимся притоком средств в биржевые фонды, ориентированные на криптовалюту. По мнению аналитиков, рекордные значения стоимости биткоина усиливают позиции криптовалюты как одного из ключевых инструментов для долгосрочных инвестиций на мировых финансовых рынках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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