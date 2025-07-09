09 июля 2025

Курганцев напугал звук сирен. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В городе проверили систему оповещения
В городе проверили систему оповещения Фото:

В Кургане ночью 10 июля жители услышали звук сирены. Об этом URA.RU сообщили горожане.

«В районе улицы Гоголя в начале второго часа ночи громко звучала сирена. Звук был такой же, как при наводнении в 2024 году», — отметили курганцы. Некоторые из горожан напуганы ночным воем сирен.

В едином диспетчерском центре по Кургану пояснили, что прошла проверка оповещения. Жителям можно не беспокоиться. 

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В Кургане ночью 10 июля жители услышали звук сирены. Об этом URA.RU сообщили горожане. «В районе улицы Гоголя в начале второго часа ночи громко звучала сирена. Звук был такой же, как при наводнении в 2024 году», — отметили курганцы. Некоторые из горожан напуганы ночным воем сирен. В едином диспетчерском центре по Кургану пояснили, что прошла проверка оповещения. Жителям можно не беспокоиться. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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