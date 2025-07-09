В городе проверили систему оповещения
В Кургане ночью 10 июля жители услышали звук сирены. Об этом URA.RU сообщили горожане.
«В районе улицы Гоголя в начале второго часа ночи громко звучала сирена. Звук был такой же, как при наводнении в 2024 году», — отметили курганцы. Некоторые из горожан напуганы ночным воем сирен.
В едином диспетчерском центре по Кургану пояснили, что прошла проверка оповещения. Жителям можно не беспокоиться.
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