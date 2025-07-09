Федеральная служба безопасности опубликовала архивный документ, содержащий признательные показания члена ОУН-УПА (ОУН-УПА, запрещены в РФ) Ивана Васюка о преступлениях во время Волынской резни. Цифровая копия хранящегося в архиве УФСБ по Омской области протокола допроса размещена на официальном сайте ведомства.
«Наш отряд, в том числе и я, нападал на следующие деревни: Старики, Вязовку, Углы. Нападения происходили в ноябре 1943 года. В этих деревнях мною были убиты, как я показал выше, 19 человек. После того как жители этих деревень были убиты, имущество, скот нами взят, в этих деревнях, кроме деревни Углы, все хаты сожжены, трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали», — заявил Васюк. Его признание содержится в протоколе допроса.
Всего отряд «Ворона», по показаниям Васюка, в июле 1943 — январе 1944 года уничтожил около 1500 поляков и украинцев, лояльных польскому правительству. Особую роль в этих преступлениях играло местное украинское население, которое днем вело обычную жизнь, а ночью участвовало в нападениях. Васюк назвал несколько сел, жители которых активно помогали бандеровцам: Тынны, Взносычи, Бовши и другие населенные пункты Сарновского района.
В январе 1944 года в ходе боев за освобождение Ровенской области сотрудники контрразведки «Смерш» проводили активный розыск нацистских преступников и их пособников. Одним из задержанных оказался Васюк. На следствии дал показания о нападении на польские деревни отряда УПА (ОУН-Б, запрещена в РФ) под командованием «Ворона» (Микола Свистун). Согласно материалам ФСБ, предводитель группировки Свистун был убит в результате операции опергруппы НКВД в районе села Обгив (в настоящее время — Сосновка).
Рассекреченные документы стали частью проекта ФСБ по публикации архивных свидетельств преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU рассказывало, что ФСБ обнародовала архивное дело полицая Григория Прита, который участвовал в карательных акциях против мирного населения во время немецкой оккупации. Каратель после войны проживал в Салехарде.
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