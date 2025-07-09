09 июля 2025

Дуда пригрозил закрыть ключевой аэропорт для поставок вооружения на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Дуда резко высказался против помощи Украине
Дуда резко высказался против помощи Украине Фото:

Президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть для ремонта аэропорт Ясенка в Жешуве — ключевой логистический хаб для поставок западной военной помощи на Украину. Об этом он заявил в интервью нескольким польским YouTube-каналам.

По словам президента, страны НАТО и Украина ошибочно считают, что хаб в Жешуве и польские дороги находятся в их распоряжении: «Простите, это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — приводит слова Дуды агентство РИА Новости.

Глава государства добавил, что Польша готова временно прекратить работу аэропорта Ясенка. В таком случае, по его словам, союзники по НАТО будут вынуждены искать альтернативные маршруты доставки помощи — например, морским путем или с помощью авиации, а также сбрасывать грузы на парашютах.

По данным польских властей, через аэропорт Ясенка проходит более 95% всей западной военной помощи для Украины. Хаб считается стратегическим объектом для снабжения киевских властей вооружением и техникой из стран Североатлантического альянса.

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Президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть для ремонта аэропорт Ясенка в Жешуве — ключевой логистический хаб для поставок западной военной помощи на Украину. Об этом он заявил в интервью нескольким польским YouTube-каналам. По словам президента, страны НАТО и Украина ошибочно считают, что хаб в Жешуве и польские дороги находятся в их распоряжении: «Простите, это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — приводит слова Дуды агентство РИА Новости. Глава государства добавил, что Польша готова временно прекратить работу аэропорта Ясенка. В таком случае, по его словам, союзники по НАТО будут вынуждены искать альтернативные маршруты доставки помощи — например, морским путем или с помощью авиации, а также сбрасывать грузы на парашютах. По данным польских властей, через аэропорт Ясенка проходит более 95% всей западной военной помощи для Украины. Хаб считается стратегическим объектом для снабжения киевских властей вооружением и техникой из стран Североатлантического альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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