Дуда пригрозил закрыть ключевой аэропорт для поставок вооружения на Украину

Президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть для ремонта аэропорт Ясенка в Жешуве — ключевой логистический хаб для поставок западной военной помощи на Украину. Об этом он заявил в интервью нескольким польским YouTube-каналам.
По словам президента, страны НАТО и Украина ошибочно считают, что хаб в Жешуве и польские дороги находятся в их распоряжении: «Простите, это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — приводит слова Дуды агентство РИА Новости.
Глава государства добавил, что Польша готова временно прекратить работу аэропорта Ясенка. В таком случае, по его словам, союзники по НАТО будут вынуждены искать альтернативные маршруты доставки помощи — например, морским путем или с помощью авиации, а также сбрасывать грузы на парашютах.
По данным польских властей, через аэропорт Ясенка проходит более 95% всей западной военной помощи для Украины. Хаб считается стратегическим объектом для снабжения киевских властей вооружением и техникой из стран Североатлантического альянса.
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