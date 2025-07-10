В России научились превращать навоз в воду

В РФ разработали очистной комплекс нового типа
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Воду в России смогут производить из навоза
Воду в России смогут производить из навоза Фото:

Российский инженер разработал и получил патент на инновационную технологию очистки сточных вод, предназначенную для аграрных предприятий. Новая методика эффективно устраняет неприятные запахи и обеспечивает переработку навоза до уровня, соответствующего стандартам питьевой воды, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Система работает на электрогидравлическом эффекте, когда высоковольтный электрический разряд в жидкости создает высокое давление и ударные волны. Используемое оборудование абсолютно герметично, в нем почти нет движущихся деталей», — пояснил Владимир Горбашов, го слова передают «Известия». 

Как уточнили в НТИ, очистной комплекс предназначен для агропромышленных предприятий — свиноводческих, животноводческих, птицеводческих хозяйств и других объектов, где образуется большое количество навоза и сточных вод. Благодаря новой технологии жидкость после обработки становится полностью безопасной для питья и не представляет угрозы для окружающей среды. По оценке руководителя сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы «Фуднет» НТИ Сергея Косогора, проект особенно актуален в условиях ужесточения экологических требований к утилизации коммунальных отходов и очистке сточных вод.

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Российский инженер разработал и получил патент на инновационную технологию очистки сточных вод, предназначенную для аграрных предприятий. Новая методика эффективно устраняет неприятные запахи и обеспечивает переработку навоза до уровня, соответствующего стандартам питьевой воды, сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). «Система работает на электрогидравлическом эффекте, когда высоковольтный электрический разряд в жидкости создает высокое давление и ударные волны. Используемое оборудование абсолютно герметично, в нем почти нет движущихся деталей», — пояснил Владимир Горбашов, го слова передают «Известия».  Как уточнили в НТИ, очистной комплекс предназначен для агропромышленных предприятий — свиноводческих, животноводческих, птицеводческих хозяйств и других объектов, где образуется большое количество навоза и сточных вод. Благодаря новой технологии жидкость после обработки становится полностью безопасной для питья и не представляет угрозы для окружающей среды. По оценке руководителя сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы «Фуднет» НТИ Сергея Косогора, проект особенно актуален в условиях ужесточения экологических требований к утилизации коммунальных отходов и очистке сточных вод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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