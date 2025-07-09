Лисички собирают грибники
В лесах Юргамышского округа Курганской области жители собирают грибы большими корзинами. Сезон в самом разгаре. Об этом рассказали любители «тихой охоты» в соцсети.
«Набрали за пару часов две большие корзинки лисичек. Грибные места есть возле Юргамыша», — сообщают местные в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте».
Ранее курганцы хвастались урожаем грибов в Кетовском, Каргапольском, Шадринском и Притобольном округах. Там собирают уже и лесные ягоды ведрами.
Урожай грибов
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