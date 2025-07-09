09 июля 2025

Полные корзины грибов собрали курганцы у Юргамыша. Фото

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Лисички собирают грибники
Лисички собирают грибники Фото:

В лесах Юргамышского округа Курганской области жители собирают грибы большими корзинами. Сезон в самом разгаре. Об этом рассказали любители «тихой охоты» в соцсети.

«Набрали за пару часов две большие корзинки лисичек. Грибные места есть возле Юргамыша», — сообщают местные в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте».

Ранее курганцы хвастались урожаем грибов в Кетовском, Каргапольском, Шадринском и Притобольном округах. Там собирают уже и лесные ягоды ведрами. 

Урожай грибов
Урожай грибов
Фото:

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В лесах Юргамышского округа Курганской области жители собирают грибы большими корзинами. Сезон в самом разгаре. Об этом рассказали любители «тихой охоты» в соцсети. «Набрали за пару часов две большие корзинки лисичек. Грибные места есть возле Юргамыша», — сообщают местные в сообществе грибников Курганской области во «ВКонтакте». Ранее курганцы хвастались урожаем грибов в Кетовском, Каргапольском, Шадринском и Притобольном округах. Там собирают уже и лесные ягоды ведрами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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