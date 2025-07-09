09 июля 2025

В Екатеринбурге команда общественника подралась с IT-компанией в присутствии полиции. Видео

В Екатеринбурге общественники подрались в офисе с представителями RC Group
© Служба новостей «URA.RU»
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Драка началась в офисе между представителями компании и юристами общественника
Драка началась в офисе между представителями компании и юристами общественника Фото:

В Екатеринбурге в офисе IT-компании RC Group произошла драка между командой члена Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрием Чукреевым и сотрудниками фирмы, несмотря на присутствие полиции. Команда общественника пришла в RC Group после жалоб пострадавших от компании, которых навязали взять кредит, рассказал Чукреев корреспонденту URA.RU.

Общественник пришел в офис IT-компании, чтобы выяснить, есть ли право у компании заниматься такой деятельностью и рассказать присутствующим клиентам, чем на самом деле занимается RC Group. Представителям компании это не понравилось, они начали угрожать пришедшим с ним людям. А затем напали на юристов Чукреева.

«Приехала полиция. Стали ждать оперативную группу, и владельцы и еще двое мужчин напали на юристов, начали душить при полиции, их это не смущало», — рассказал Чукреев URA.RU.

Напавшие очень настойчиво начали выгонять команду Чукреева из офиса и спорить с полицией. По словам общественника, после нападения было написано заявление в полицию из-за нанесения сотрудниками RC Group телесных повреждений. Также он призвал всех пострадавших от компании обращаться за помощью.

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В Екатеринбурге в офисе IT-компании RC Group произошла драка между командой члена Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрием Чукреевым и сотрудниками фирмы, несмотря на присутствие полиции. Команда общественника пришла в RC Group после жалоб пострадавших от компании, которых навязали взять кредит, рассказал Чукреев корреспонденту URA.RU. Общественник пришел в офис IT-компании, чтобы выяснить, есть ли право у компании заниматься такой деятельностью и рассказать присутствующим клиентам, чем на самом деле занимается RC Group. Представителям компании это не понравилось, они начали угрожать пришедшим с ним людям. А затем напали на юристов Чукреева. «Приехала полиция. Стали ждать оперативную группу, и владельцы и еще двое мужчин напали на юристов, начали душить при полиции, их это не смущало», — рассказал Чукреев URA.RU. Напавшие очень настойчиво начали выгонять команду Чукреева из офиса и спорить с полицией. По словам общественника, после нападения было написано заявление в полицию из-за нанесения сотрудниками RC Group телесных повреждений. Также он призвал всех пострадавших от компании обращаться за помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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