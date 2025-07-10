Российские саперы рассказали о гнусных поступках ВСУ при отступлении из Курской области

Сапер Ишим: бойцы ВСУ заминировали медвежонка при отходе из Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские саперы обнаружили новые преступления ВСУ в Курской области
Российские саперы обнаружили новые преступления ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Саперы ВС РФ обнаружили заминированную игрушку в виде плюшевого медвежонка, оставленную украинскими военными при отступлении с территории Курской области. Об этом сообщил командир саперной роты с позывным Ишим.

«Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство... Все это, уходя с позиций, противник минирует», — заявил Ишим в беседе с РИА Новости.

Военные следственные органы СК России продолжают фиксировать и расследовать преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и других приграничных регионах страны. Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны поручил задокументировать все преступления киевского режима на российской территории и привлечь виновных к ответственности.

Операция по освобождению Курской области от украинских боевиков завершилась 26 апреля. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции, последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

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Саперы ВС РФ обнаружили заминированную игрушку в виде плюшевого медвежонка, оставленную украинскими военными при отступлении с территории Курской области. Об этом сообщил командир саперной роты с позывным Ишим. «Вот самые элементарные вещи. Детские вещи. Подло минируют. Установили взрывное устройство... Все это, уходя с позиций, противник минирует», — заявил Ишим в беседе с РИА Новости. Военные следственные органы СК России продолжают фиксировать и расследовать преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и других приграничных регионах страны. Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны поручил задокументировать все преступления киевского режима на российской территории и привлечь виновных к ответственности. Операция по освобождению Курской области от украинских боевиков завершилась 26 апреля. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции, последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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