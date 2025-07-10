В подполье рассказали об очередной уловке ТЦК на Украине

Власти Украины снимают отсрочку от мобилизации с граждан, чей ежемесячный доход не превышает 20 тысяч гривен (примерно 36 тысяч рублей). Такое решение объясняется дефицитом личного состава на линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
«Людей в ВСУ не хватает, поэтому теперь снимают бронь с тех, кто получает меньше 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей). Как будто бы это менее ценные специалисты», — заявили агентству.
Некоторые компании, чтобы удержать сотрудников, повышают заработные платы, но на это не всегда хватает ресурсов. К тому же сообщается, что работников могут даже не предупредить, что бронь снята.
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