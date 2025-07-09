09 июля 2025

В Кургане офис газовиков временно остался без воды из-за аварии на сетях

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Воду временно отключили
Воду временно отключили Фото:

Здание, где находится офис газовой службы в Кургане, временно осталось без холодного водоснабжения. Об этом сообщается в соцсетях.

«В связи с аварией на сетях водопровода на улице Гоголя, 72 без ХВС ул. Гоголя,78/1 (Газпром). Также без воды ул. Урицкого, 88б, 88», — написано в telegram-канале «Водного союза».

Специалисты компании работают над устранением аварии. В их распоряжении имеется вся необходимая техника.

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Здание, где находится офис газовой службы в Кургане, временно осталось без холодного водоснабжения. Об этом сообщается в соцсетях. «В связи с аварией на сетях водопровода на улице Гоголя, 72 без ХВС ул. Гоголя,78/1 (Газпром). Также без воды ул. Урицкого, 88б, 88», — написано в telegram-канале «Водного союза». Специалисты компании работают над устранением аварии. В их распоряжении имеется вся необходимая техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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