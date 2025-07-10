Snoop Dogg и Дуров заработали миллионы долларов в Telegram необычным способом

Американский рэпер Snoop Dogg и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров выпустили тематические подарки в приложении на сумму 12 миллионов долларов, которые были проданы за полчаса. Об этом сообщил сам Дуров в соцсети X.
«Поступление цифровых коллекционных (подарков — прим. URA.RU) от Snoop Dogg в Telegram было сегодня распродано всего за 30 минут, принеся 12 миллионов долларов. Почти 1 миллион уникальных NFT, вдохновленных фирменным стилем Snoop», — написал создатель Telegram.
Ранее рэпер выпустил видеоклип, который выполнен в стилистике мессенджера Telegram. Там же и были анонсированы тематические подарки, которые распроданы.
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