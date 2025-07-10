Snoop Dogg и Дуров заработали миллионы долларов в Telegram необычным способом

Рэпер Snoop Dogg и Павел Дуров продали подарки в Telegram на миллионы долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Все коллекционные подарки были раскуплены за 30 минут, сообщил Дуров
Все коллекционные подарки были раскуплены за 30 минут, сообщил Дуров Фото:

Американский рэпер Snoop Dogg и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров выпустили тематические подарки в приложении на сумму 12 миллионов долларов, которые были проданы за полчаса. Об этом сообщил сам Дуров в соцсети X.

«Поступление цифровых коллекционных (подарков — прим. URA.RU) от Snoop Dogg в Telegram было сегодня распродано всего за 30 минут, принеся 12 миллионов долларов. Почти 1 миллион уникальных NFT, вдохновленных фирменным стилем Snoop», — написал создатель Telegram.

Ранее рэпер выпустил видеоклип, который выполнен в стилистике мессенджера Telegram. Там же и были анонсированы тематические подарки, которые распроданы.

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Американский рэпер Snoop Dogg и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров выпустили тематические подарки в приложении на сумму 12 миллионов долларов, которые были проданы за полчаса. Об этом сообщил сам Дуров в соцсети X. «Поступление цифровых коллекционных (подарков — прим. URA.RU) от Snoop Dogg в Telegram было сегодня распродано всего за 30 минут, принеся 12 миллионов долларов. Почти 1 миллион уникальных NFT, вдохновленных фирменным стилем Snoop», — написал создатель Telegram. Ранее рэпер выпустил видеоклип, который выполнен в стилистике мессенджера Telegram. Там же и были анонсированы тематические подарки, которые распроданы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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