09 июля 2025

Самолет из Екатеринбурга в сибирский город перенесли на 17 часов

Рейс из Екатеринбурга в Красноярск задержали на 17 часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелет в Красноярск перенесен уже на 17 часов
Перелет в Красноярск перенесен уже на 17 часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс FV-6792 российской авиакомпании «Россия» в Красноярск на 17 часов. Его перенесли с ночи 9 июля на день 10 июля, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 22:30 и прилететь в сибирский город в 03:35 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 15:00 по уральскому времени.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово задержался рейс FV-6792 российской авиакомпании «Россия» в Красноярск на 17 часов. Его перенесли с ночи 9 июля на день 10 июля, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 22:30 и прилететь в сибирский город в 03:35 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 15:00 по уральскому времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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