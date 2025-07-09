Самолет из Екатеринбурга в сибирский город перенесли на 17 часов

Перелет в Красноярск перенесен уже на 17 часов
В аэропорту Кольцово задержался рейс FV-6792 российской авиакомпании «Россия» в Красноярск на 17 часов. Его перенесли с ночи 9 июля на день 10 июля, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 22:30 и прилететь в сибирский город в 03:35 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 15:00 по уральскому времени.
Ситуация на момент публикации
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