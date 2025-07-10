В Чите Забайкальского края за ночь выпало 105 миллиметров осадков, что превысило месячную норму и стало рекордом за 70 лет. Об этом рассказала начальник отдела обеспечения Гидрометинформации ФГБУ "Забайкальское УГМС" Ирина Размахнина.
"В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков — 105 миллиметров, такого не было 70 лет", — передает слова Размахниной РИА Новости. Она добавила, что в городе зафиксированы подтопления: в низинах машины были залиты водой, пешеходы передвигались по затопленным тротуарам, а водители искали утерянные запчасти. Кадры подтопления опубликовало МЧС по Забайкальскому краю.
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