Чита пережила рекордное за 70 лет выпадение осадков. Видео

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В Чите выпало большое количество осадков
В Чите выпало большое количество осадков Фото:

В Чите Забайкальского края за ночь выпало 105 миллиметров осадков, что превысило месячную норму и стало рекордом за 70 лет. Об этом рассказала начальник отдела обеспечения Гидрометинформации ФГБУ "Забайкальское УГМС" Ирина Размахнина.

"В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков — 105 миллиметров, такого не было 70 лет", — передает слова Размахниной РИА Новости. Она добавила, что в городе зафиксированы подтопления: в низинах машины были залиты водой, пешеходы передвигались по затопленным тротуарам, а водители искали утерянные запчасти. Кадры подтопления опубликовало МЧС по Забайкальскому краю.

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В Чите Забайкальского края за ночь выпало 105 миллиметров осадков, что превысило месячную норму и стало рекордом за 70 лет. Об этом рассказала начальник отдела обеспечения Гидрометинформации ФГБУ "Забайкальское УГМС" Ирина Размахнина. "В Чите за ночь выпало рекордное количество осадков — 105 миллиметров, такого не было 70 лет", — передает слова Размахниной РИА Новости. Она добавила, что в городе зафиксированы подтопления: в низинах машины были залиты водой, пешеходы передвигались по затопленным тротуарам, а водители искали утерянные запчасти. Кадры подтопления опубликовало МЧС по Забайкальскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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