В США объяснили, почему Украина может рухнуть в ближайшие месяцы

Политолог Доктороу: Украину ждет военный и политический коллапс
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На Украине могут начать распространяться оппозиционные настроения из-за мобилизации
На Украине могут начать распространяться оппозиционные настроения из-за мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине вскоре произойдет военный и политический коллапс, что чревато объединением оппозиционно настроенного населения и серьезными последствиями для киевских властей. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

«Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен. Обстановка очень напряженная», — отметил Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom, комментируя ситуацию в стране. Эксперт подчеркнул, что все больше граждан Украины выступают против насильственной мобилизации и методов, которые применяют сотрудники военкоматов. По его мнению, это может привести к консолидации недовольного населения и росту оппозиционных настроений по отношению к действующему правительству президента Владимира Зеленского.

Доктороу обратил внимание на то, что в некоторых городах, таких как Харьков, среди жителей усиливается поддержка России на фоне происходящих событий. Ситуация усугубляется массовым распространением в интернете видеозаписей задержаний и применения силы к мобилизуемым гражданам со стороны представителей украинских военкоматов.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о сильном росте числа нарушений закона при проведении мобилизации. По его словам, фиксируются случаи избиения военнообязанных, применения к ним физического насилия, а также злоупотреблений служебными полномочиями со стороны работников военных комиссариатов. Кроме того, по данным Лубинца, отмечались инциденты с намеренным провоцированием ДТП для задержания граждан и даже случаи наезда автомобилей на потенциальных призывников.

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На Украине вскоре произойдет военный и политический коллапс, что чревато объединением оппозиционно настроенного населения и серьезными последствиями для киевских властей. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу. «Это не будет исключительно военный коллапс. Политический крах вполне возможен. Обстановка очень напряженная», — отметил Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom, комментируя ситуацию в стране. Эксперт подчеркнул, что все больше граждан Украины выступают против насильственной мобилизации и методов, которые применяют сотрудники военкоматов. По его мнению, это может привести к консолидации недовольного населения и росту оппозиционных настроений по отношению к действующему правительству президента Владимира Зеленского. Доктороу обратил внимание на то, что в некоторых городах, таких как Харьков, среди жителей усиливается поддержка России на фоне происходящих событий. Ситуация усугубляется массовым распространением в интернете видеозаписей задержаний и применения силы к мобилизуемым гражданам со стороны представителей украинских военкоматов. Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о сильном росте числа нарушений закона при проведении мобилизации. По его словам, фиксируются случаи избиения военнообязанных, применения к ним физического насилия, а также злоупотреблений служебными полномочиями со стороны работников военных комиссариатов. Кроме того, по данным Лубинца, отмечались инциденты с намеренным провоцированием ДТП для задержания граждан и даже случаи наезда автомобилей на потенциальных призывников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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