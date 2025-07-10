ТЦК начали использовать изощренный метод наказания для уклонистов

Пленный Османов: на Украине мобилизованных привязывают скотчем к дереву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники военкоматов привязывают мобилизованных к дереву
Сотрудники военкоматов привязывают мобилизованных к дереву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представителям украинского военкомата позволяется применять жестокие методы наказания против мобилизованных, в том числе привязывать их скотчем к деревьям. Об этом рассказал пленный ВСУ Лимар Османов.

«Тех, кого поймали, привязывали скотчем к дереву в качестве наказания, а после этого они выполняли всякого рода черновые работы и несли всякого рода наказание», — передает слова Османова РИА Новости. Он сообщил, что после его мобилизации, получив травмы, в его подразделении из 30 человек двенадцать убегали, и тех, кого поймали, заставляли выполнять тяжелую физическую работу, включая копание ям и уборку. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представителям украинского военкомата позволяется применять жестокие методы наказания против мобилизованных, в том числе привязывать их скотчем к деревьям. Об этом рассказал пленный ВСУ Лимар Османов. «Тех, кого поймали, привязывали скотчем к дереву в качестве наказания, а после этого они выполняли всякого рода черновые работы и несли всякого рода наказание», — передает слова Османова РИА Новости. Он сообщил, что после его мобилизации, получив травмы, в его подразделении из 30 человек двенадцать убегали, и тех, кого поймали, заставляли выполнять тяжелую физическую работу, включая копание ям и уборку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...