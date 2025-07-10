На Камчатке повысится зарплата для одной категории граждан

В Камчатском крае на 20% повысили зарплату ветеринарам
© Служба новостей «URA.RU»
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Заработная плата ветеринаров увеличилась на 20 процентов, сообщил губернатор Солодов
Заработная плата ветеринаров увеличилась на 20 процентов, сообщил губернатор Солодов Фото:

На Камчатке увеличили заработную плату ветеринарам. Она выросла на 20%, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Мы приняли решение о повышении заработной платы работникам ветеринарии. Конкретные проценты варьируются от 20% до 30% в зависимости от уровня должностей, но в целом повышение существенно превышает индексацию», — сообщил Солодов. Информацию опубликовали на официальном сайте правительства региона.

По словам губернатора, врачи ветеринарии в бюджетных учреждениях будут получать зарплату в размере 130 тысяч рублей, а пособие ветеринарного фельдшера вырастет до 100 тысяч рублей. Решение о повышенной зарплате вступило в силу с июля.

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На Камчатке увеличили заработную плату ветеринарам. Она выросла на 20%, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Мы приняли решение о повышении заработной платы работникам ветеринарии. Конкретные проценты варьируются от 20% до 30% в зависимости от уровня должностей, но в целом повышение существенно превышает индексацию», — сообщил Солодов. Информацию опубликовали на официальном сайте правительства региона. По словам губернатора, врачи ветеринарии в бюджетных учреждениях будут получать зарплату в размере 130 тысяч рублей, а пособие ветеринарного фельдшера вырастет до 100 тысяч рублей. Решение о повышенной зарплате вступило в силу с июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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