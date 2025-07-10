В России запретят усложнять механизмы отказа от онлайн-подписки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила новый законопроект, который устанавливает прозрачные правила для списания периодических платежей при оплате онлайн-подписок. Об этом URA.RU сообщил Антон Немкин, один из соавторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».
Документ вносит поправки в закон «О защите прав потребителей» и призван устранить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи цифровых сервисов. «Теперь сервисы будут обязаны в явной и доступной форме объяснять все условия подписки, а также предоставить пользователю простой и однозначный способ отписаться — с указанием страницы на сайте или в приложении. Законопроект не вводит штрафов, потому что большинство добросовестных компаний уже работают по этим стандартам. Но для тех, кто до сих пор прячется за хитроумными интерфейсами, правила игры изменятся», — пояснил Немкин.
Инициатива стала ответом на распространенные жалобы пользователей на непрозрачные механизмы подписки — отсутствие информации о продлении услуг, сложные способы отмены оплаты и скрытые кнопки отмены. По данным разработчиков закона, около 18% пользователей продолжают платить за подписки, которыми не пользуются. При этом рынок цифровых подписок в России оценивается в 180 млрд рублей, и отдельные платформы используют манипуляции для сохранения дохода.
Антон Немкин также отметил, что работа над документом велась с учетом интересов всех участников рынка — представителей Минцифры, Роспотребнадзора и бизнеса. Новый законопроект не препятствует развитию легальных сервисов, а наоборот, способствует росту доверия к ним среди пользователей. Закон должен повысить прозрачность рынка и снизить спрос на нелегальные платформы, популярность которых во многом связана с недоверием к действующим моделям подписки. В настоящее время законопроект готовится ко второму чтению, и его авторы заявляют о готовности к дальнейшему обсуждению инициативы.
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