09 июля 2025

На площади Искусств в Челябинске нашли скелеты пятерых людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Останки обнаружены во время археологических работ (архивное фото)
Останки обнаружены во время археологических работ (архивное фото) Фото:

В Челябинске на площади Искусств во время проведения земляных работ нашли скелеты пятерых человек, живших, ориентировочно, в 18 веке. Останки после проведения исследования, скорее всего, похоронят, сообщил URA.RU экскурсовод Эдуард Верховых. 

«На исследование останки, наверняка, отвезут в Самару. У нас в Челябинске просто нет лаборатории антропологических исследований. После их, скорее всего, предадут земле», — сообщил URA.RU Верховых. 

Останки обнаружены на площади Искусств во время подготовки прокола трубой улицы Труда в сторону Картинной галереи. В историческом центре Челябинска ранее нашли древнее захоронение. Около шести скелетированных останков тел обнаружили во время раскопок под зданием на улице Цвиллинга, 37. Усопших здесь хоронили еще до революции.

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В Челябинске на площади Искусств во время проведения земляных работ нашли скелеты пятерых человек, живших, ориентировочно, в 18 веке. Останки после проведения исследования, скорее всего, похоронят, сообщил URA.RU экскурсовод Эдуард Верховых.  «На исследование останки, наверняка, отвезут в Самару. У нас в Челябинске просто нет лаборатории антропологических исследований. После их, скорее всего, предадут земле», — сообщил URA.RU Верховых.  Останки обнаружены на площади Искусств во время подготовки прокола трубой улицы Труда в сторону Картинной галереи. В историческом центре Челябинска ранее нашли древнее захоронение. Около шести скелетированных останков тел обнаружили во время раскопок под зданием на улице Цвиллинга, 37. Усопших здесь хоронили еще до революции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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