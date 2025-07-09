На площади Искусств в Челябинске нашли скелеты пятерых людей

В Челябинске на площади Искусств во время проведения земляных работ нашли скелеты пятерых человек, живших, ориентировочно, в 18 веке. Останки после проведения исследования, скорее всего, похоронят, сообщил URA.RU экскурсовод Эдуард Верховых.
«На исследование останки, наверняка, отвезут в Самару. У нас в Челябинске просто нет лаборатории антропологических исследований. После их, скорее всего, предадут земле», — сообщил URA.RU Верховых.
Останки обнаружены на площади Искусств во время подготовки прокола трубой улицы Труда в сторону Картинной галереи. В историческом центре Челябинска ранее нашли древнее захоронение. Около шести скелетированных останков тел обнаружили во время раскопок под зданием на улице Цвиллинга, 37. Усопших здесь хоронили еще до революции.
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