В ХМАО у необычной пациентки родился первенец

В ХМАО 53-летняя женщина родила первенца спустя 30 лет неудачных попыток. Об этом рассказала президент центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.
«В июне в нашем центре родила первенца 53-летняя женщина. Она ждала этого момента целых 30 лет. Путь к материнству был долгим и непростым: процедура ЭКО, лечение в отделении патологии беременности №2 в первом триместре из-за угрозы выкидыша», — рассказала Белоцерковцева в своем telegram-канале.
Также во время беременности у женщины развился гестационный сахарный диабет и гипертония. Однако роды прошли успешно — на 37 неделе с помощью операции кесарева сечения на свет появился здоровый мальчик весом три кг, ростом 50 см и оценкой 8-9 баллов по шкале Апгар.
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