09 июля 2025

В ХМАО у необычной пациентки родился первенец

В Сургуте женщина родила первенца в 53 года
© Служба новостей «URA.RU»
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У женщины родился здоровый мальчик
У женщины родился здоровый мальчик Фото:

В ХМАО 53-летняя женщина родила первенца спустя 30 лет неудачных попыток. Об этом рассказала президент центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«В июне в нашем центре родила первенца 53-летняя женщина. Она ждала этого момента целых 30 лет. Путь к материнству был долгим и непростым: процедура ЭКО, лечение в отделении патологии беременности №2 в первом триместре из-за угрозы выкидыша», — рассказала Белоцерковцева в своем telegram-канале.

Также во время беременности у женщины развился гестационный сахарный диабет и гипертония. Однако роды прошли успешно — на 37 неделе с помощью операции кесарева сечения на свет появился здоровый мальчик весом три кг, ростом 50 см и оценкой 8-9 баллов по шкале Апгар.

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В ХМАО 53-летняя женщина родила первенца спустя 30 лет неудачных попыток. Об этом рассказала президент центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева. «В июне в нашем центре родила первенца 53-летняя женщина. Она ждала этого момента целых 30 лет. Путь к материнству был долгим и непростым: процедура ЭКО, лечение в отделении патологии беременности №2 в первом триместре из-за угрозы выкидыша», — рассказала Белоцерковцева в своем telegram-канале. Также во время беременности у женщины развился гестационный сахарный диабет и гипертония. Однако роды прошли успешно — на 37 неделе с помощью операции кесарева сечения на свет появился здоровый мальчик весом три кг, ростом 50 см и оценкой 8-9 баллов по шкале Апгар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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