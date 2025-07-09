Сотни лучших боксеров из разных уголков России поборются за титул чемпиона в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 15 по 23 августа пройдет чемпионат России по боксу. Турнир примет Дворец игровых видов спорта, где соберутся более 300 сильнейших спортсменов из более чем 60 регионов страны, рассказали URA.RU в пресс-службе Федерации бокса.
«Совсем скоро Екатеринбург вновь подтвердит свой статус столицы бокса России, становясь опорой не только для страны, но и для всего российского бокса. Для чемпионата России готовится мощнейшее шоу-оформление, открывающее поединки спортсменов со всех уголков страны», — пояснили там.
Чемпионат пройдет в Год защитника Отечества и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования приурочены к памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова.
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