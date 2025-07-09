09 июля 2025

Сотни лучших боксеров из разных уголков России поборются за титул чемпиона в Екатеринбурге

В чемпионате России по боксу в Екатеринбурге примут участие 300 бойцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсменов привезут из 60-ти регионов России
Спортсменов привезут из 60-ти регионов России Фото:

В Екатеринбурге с 15 по 23 августа пройдет чемпионат России по боксу. Турнир примет Дворец игровых видов спорта, где соберутся более 300 сильнейших спортсменов из более чем 60 регионов страны, рассказали URA.RU в пресс-службе Федерации бокса.

«Совсем скоро Екатеринбург вновь подтвердит свой статус столицы бокса России, становясь опорой не только для страны, но и для всего российского бокса. Для чемпионата России готовится мощнейшее шоу-оформление, открывающее поединки спортсменов со всех уголков страны», — пояснили там.

Чемпионат пройдет в Год защитника Отечества и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования приурочены к памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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В Екатеринбурге с 15 по 23 августа пройдет чемпионат России по боксу. Турнир примет Дворец игровых видов спорта, где соберутся более 300 сильнейших спортсменов из более чем 60 регионов страны, рассказали URA.RU в пресс-службе Федерации бокса. «Совсем скоро Екатеринбург вновь подтвердит свой статус столицы бокса России, становясь опорой не только для страны, но и для всего российского бокса. Для чемпионата России готовится мощнейшее шоу-оформление, открывающее поединки спортсменов со всех уголков страны», — пояснили там. Чемпионат пройдет в Год защитника Отечества и посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования приурочены к памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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