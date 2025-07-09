09 июля 2025

Челябинскую бизнесвумен наградили на одной сцене с актером из «Слова пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
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Юлия Скалева (справа) получила награду за успехи международной типографии
Юлия Скалева (справа) получила награду за успехи международной типографии Фото:

Челябинская предпринимательница Юлия Скалева поднялась в Москве за наградой на одну сцену с актером сериала «Слово пацана» Львом Черепановым. Как URA.RU рассказали в пресс-службе бренд-агентства MG-Group&Skaleva, бизнес-леди победила в номинации «Лучшая типография».

«В Москве прошла церемония награждения светской премии I»m famous award 2025. Организаторы отметили собственника международного брендингового агентства и типографии полного цикла MG-Group&Skaleva Юлию Скалеву», — сообщили URA.RU в офисе компании.

В начале деловой карьеры Юлия в 2008 году открыла в Челябинске небольшую типографию, которая с 2020 года трансформировалась в крупный международный холдинг. Сегодня компания предоставляет услуги в России, Алматы (Казахстан), Дубае (ОАЭ) и Риме (Италия), предлагая разработку бренд-платформ и сувенирную продукцию. Одним из флагманских продуктов стала разработка Welcome Box. Это коробочка с подарками внутри, которые впечатлят клиентов, партнеров и сотрудников.

Кроме Скалевой, на сцену поднялись лидер группы «Кватро» Леонид Овруцкий, бизнесвумен Юлиана Винер, актеры театра и кино Анатолий Руденко и Елена Дудина. Премия I»m famous award проводится в Москве с 2022 года и объединяет представителей медиасообщества, бизнеса и культуры.

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Челябинская предпринимательница Юлия Скалева поднялась в Москве за наградой на одну сцену с актером сериала «Слово пацана» Львом Черепановым. Как URA.RU рассказали в пресс-службе бренд-агентства MG-Group&Skaleva, бизнес-леди победила в номинации «Лучшая типография». «В Москве прошла церемония награждения светской премии I»m famous award 2025. Организаторы отметили собственника международного брендингового агентства и типографии полного цикла MG-Group&Skaleva Юлию Скалеву», — сообщили URA.RU в офисе компании. В начале деловой карьеры Юлия в 2008 году открыла в Челябинске небольшую типографию, которая с 2020 года трансформировалась в крупный международный холдинг. Сегодня компания предоставляет услуги в России, Алматы (Казахстан), Дубае (ОАЭ) и Риме (Италия), предлагая разработку бренд-платформ и сувенирную продукцию. Одним из флагманских продуктов стала разработка Welcome Box. Это коробочка с подарками внутри, которые впечатлят клиентов, партнеров и сотрудников. Кроме Скалевой, на сцену поднялись лидер группы «Кватро» Леонид Овруцкий, бизнесвумен Юлиана Винер, актеры театра и кино Анатолий Руденко и Елена Дудина. Премия I»m famous award проводится в Москве с 2022 года и объединяет представителей медиасообщества, бизнеса и культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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