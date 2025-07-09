Очевидцы сообщают, что возле исправительного учреждения уже виден открытый огонь
В районе колонии «Белый лебедь» пожар. Исправительное учреждение особого режима для пожизненно-осужденных находится в Соликамске (Пермский край).
«Что-то очень сильно горит в районе Белого лебедя. Уже видно открытый огонь», — сообщают подписчики telegram-канала «Слуховой анализатор».
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ ФСИН по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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