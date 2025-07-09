09 июля 2025

В районе колонии «Белый лебедь» в Пермском крае крупный пожар. Видео

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Очевидцы сообщают, что возле исправительного учреждения уже виден открытый огонь
Очевидцы сообщают, что возле исправительного учреждения уже виден открытый огонь Фото:

В районе колонии «Белый лебедь» пожар. Исправительное учреждение особого режима для пожизненно-осужденных находится в Соликамске (Пермский край). 

«Что-то очень сильно горит в районе Белого лебедя. Уже видно открытый огонь», — сообщают подписчики telegram-канала «Слуховой анализатор». 

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ ФСИН по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В районе колонии «Белый лебедь» пожар. Исправительное учреждение особого режима для пожизненно-осужденных находится в Соликамске (Пермский край).  «Что-то очень сильно горит в районе Белого лебедя. Уже видно открытый огонь», — сообщают подписчики telegram-канала «Слуховой анализатор».  URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ ФСИН по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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