Что известно о пермском ЧОП, подозреваемом в махинациях с контрактами на охрану праздников

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении руководства одного из частных охранных предприятий. Его начальство следствие подозревает в мошенничестве при заключении контрактов с муниципальными бюджетными учреждениями. В результате этого возникала угроза для безопасности горожан. По данным источника URA.RU, речь идет об ЧОО ООО «Борей-Урал». Его директор задержан, в офисе компании проведены следственные действия. Что еще известно об охранной фирме — далее в материале.
Деятельность охранного предприятия
По данным сервиса контрагентов СБИС (Saby), ЧОО ООО «Борей-Урал» зарегистрировано в октябре 2023 года. Фирма занимается оказание частных охранных услуг, деятельностью систем обеспечения безопасности и деятельностью по обеспечению общественного порядка и безопасности. В штате ЧОП числятся 22 сотрудника, директором с апреля 2025 года является Дмитрий Старков, единственным учредителем указан Александр Михайлюк. Автопарк предприятия насчитывает два автомобиля. Это машины Geely Manjaro и Lada Largus. Выручка охранной фирмы в 2024 составила 87 млн рублей, а чистая прибыль — 2,9 млн рублей.
Участник и победитель торгов
По информации в СБИС, ЧОО ООО «Борей-Урал» за полтора года являлось участником 11 торгов. Самые крупные контракты фирма заключала с государственными и муниципальными бюджетными учреждениями. Так, в ЧОО «Борей-Урал» за все время работы заключил с МБУК «Пермская Дирекция» три контракта на 9 млн рублей, с ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» один договор на 2,9 млн рублей. По условиям договоров, победитель торгов был обязан обеспечивать безопасность при проведении массовых городских мероприятий.
Уголовное дело и задержание директора
В четверг, 10 июля, стало известно, что директора ЧОП Дмитрия Старкова задержали по подозрению в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В офисе фирмы по адресу Чкалова, 9Д, проведены оперативные мероприятия при силовой поддержке Росгвардии. Уголовное дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю. По версии следствия, руководство охранной фирмы в марте заключило контракт на сумму 3,5 млн рублей с учреждением мэрии Перми. За эти деньги «Борей-Урал» брался привлечь сотни охранников для обеспечения порядка в период проведения массовых мероприятий в Перми с мая по сентябрь 2025. Но выполнить обязательства ЧОП не смогло.
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