09 июля 2025

ЧОП подозревают в мошенничестве с контрактом на охрану массовых мероприятий в Перми. Видео

ЧОП подозревают в мошенничестве с контрактом на охрану пермских мероприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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Весной 2025 года у муниципальных властей возникли претензии к исполнителю контракта
Весной 2025 года у муниципальных властей возникли претензии к исполнителю контракта Фото:

Руководство частного охранного предприятия (ЧОП) подозревается в мошеннических действиях, связанных с исполнением контракта на обеспечение безопасности массовых мероприятий в Перми. Весной 2025 года у муниципальных властей возникли претензии к исполнителю контракта.

«Пермский ЧОП заключил соглашение с государственным учреждением на предоставление охранных услуг во время массовых мероприятий. Документы на сумму свыше 3,5 млн рублей были оформлены в марте, а осуществлять охрану сотрудники организации должны были с мая по сентябрь. Согласно условиям договора, к работе следовало привлечь не менее 440 сотрудников. Следствие установило, что руководство охранной фирмы было осведомлено о невозможности исполнения взятых на себя обязательств и предпринимало попытки скрыть это, искусственно создавая видимость выполнения работ», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Например, с целью создания иллюзии обеспечения безопасности на одном из городских мероприятий руководство предприятия привлекло около 200 лиц, не имеющих права оказывать соответствующие услуги согласно действующему законодательству. Они не проходили необходимого обучения и не имели разрешительной документации для осуществления охранной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное организованной группой». Сбором доказательств также занимались сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Совместно с представителями Росгвардии были задержаны руководители ЧОП. В настоящее время один из подозреваемых заключен под стражу.

По информации портала Properm.ru, речь идет об ООО ЧОО «Борей-Урал». Свердловский районный суд 9 июля задержал его директора Дмитрия Старкова. Следователи продолжают анализ изъятых документов, допрашивают свидетелей и готовят предъявление официальных обвинений фигурантам дела.

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Руководство частного охранного предприятия (ЧОП) подозревается в мошеннических действиях, связанных с исполнением контракта на обеспечение безопасности массовых мероприятий в Перми. Весной 2025 года у муниципальных властей возникли претензии к исполнителю контракта. «Пермский ЧОП заключил соглашение с государственным учреждением на предоставление охранных услуг во время массовых мероприятий. Документы на сумму свыше 3,5 млн рублей были оформлены в марте, а осуществлять охрану сотрудники организации должны были с мая по сентябрь. Согласно условиям договора, к работе следовало привлечь не менее 440 сотрудников. Следствие установило, что руководство охранной фирмы было осведомлено о невозможности исполнения взятых на себя обязательств и предпринимало попытки скрыть это, искусственно создавая видимость выполнения работ», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.  Например, с целью создания иллюзии обеспечения безопасности на одном из городских мероприятий руководство предприятия привлекло около 200 лиц, не имеющих права оказывать соответствующие услуги согласно действующему законодательству. Они не проходили необходимого обучения и не имели разрешительной документации для осуществления охранной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное организованной группой». Сбором доказательств также занимались сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Совместно с представителями Росгвардии были задержаны руководители ЧОП. В настоящее время один из подозреваемых заключен под стражу. По информации портала Properm.ru , речь идет об ООО ЧОО «Борей-Урал». Свердловский районный суд 9 июля задержал его директора Дмитрия Старкова. Следователи продолжают анализ изъятых документов, допрашивают свидетелей и готовят предъявление официальных обвинений фигурантам дела.
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