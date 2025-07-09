На выставке «Иннопром» екатеринбуржцы выстроились в длинную очередь у стенда Саудовской Аравии, где бесплатно угощают традиционным кофе, пирожными, коктейлями. Продегустировал кофе и корреспондент URA.RU.
«Зерна арабики не обжарены, поэтому они зеленого цвета. Он варится в чайнике при температуре 80 градусов, добавляется шафран и кардамон. Арабы его очень любят, а привычный россиянам кофе тяжело воспринимают», — пояснил переводчик на стенде.
Кроме кофе гости могут угоститься пирожными с белковым кремом, медовиком, тирамису. Несмотря на то, что блюда привычны, полки быстро опустели, отметил журналист. Также за стойкой смешивали свежие напитки из гибискуса, мяты, граната и пюре манго, кокосом и мятой.
«На вкус кофе оказался очень непривычным. Горько-кисло и цвет желтый», — поделился мнением корреспондент.
Международная выставка «Иннопром» подходит к концу, 10 июля — последний день, когда гости могут осмотреть стенды и купить сувениры. В этом году страной-партнером выступила Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Все самое интересное URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
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