Суд оставил в СИЗО мэра Красноярска Логинова по делу о взятках на 180 млн рублей

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Логинов останется в СИЗО до 4 августа
Логинов останется в СИЗО до 4 августа Фото:

Мосгорсуд оставил мэра Красноярска Владислава Логинова под стражей до 4 августа по делу о взятках на сумму 180 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании суда.

«Оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что суд отклонил его апелляцию на арест, который был вынесен Басманным судом 10 июня. Логинов обвиняется в получении взяток от гендиректора коммерческой организации в период с 2018 по 2024 год.

Взятки включали как денежные средства, так и оплату строительства бани на его участке в обмен на победу фирмы в конкурсах по ремонту городских дорог. Логинов занимает пост мэра с сентября 2022 года и ранее работал заместителем мэра и в транспортной сфере.

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Мосгорсуд оставил мэра Красноярска Владислава Логинова под стражей до 4 августа по делу о взятках на сумму 180 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании суда. «Оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что суд отклонил его апелляцию на арест, который был вынесен Басманным судом 10 июня. Логинов обвиняется в получении взяток от гендиректора коммерческой организации в период с 2018 по 2024 год. Взятки включали как денежные средства, так и оплату строительства бани на его участке в обмен на победу фирмы в конкурсах по ремонту городских дорог. Логинов занимает пост мэра с сентября 2022 года и ранее работал заместителем мэра и в транспортной сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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