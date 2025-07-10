Суд оставил в СИЗО мэра Красноярска Логинова по делу о взятках на 180 млн рублей

Мосгорсуд оставил мэра Красноярска Владислава Логинова под стражей до 4 августа по делу о взятках на сумму 180 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании суда.
«Оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что суд отклонил его апелляцию на арест, который был вынесен Басманным судом 10 июня. Логинов обвиняется в получении взяток от гендиректора коммерческой организации в период с 2018 по 2024 год.
Взятки включали как денежные средства, так и оплату строительства бани на его участке в обмен на победу фирмы в конкурсах по ремонту городских дорог. Логинов занимает пост мэра с сентября 2022 года и ранее работал заместителем мэра и в транспортной сфере.
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