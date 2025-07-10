Дочь и экс-супруга Романа Старовойта присутствовали на церемонии прощания

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Старовойт развелся со своей бывшей женой в 2021 году
Старовойт развелся со своей бывшей женой в 2021 году Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

В церемонии прощания с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом приняли участие его дочь и бывшая жена. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Пара развелась в 2021 году. У них осталось две дочери. Церемония собрала множество людей, среди которых присутствовали и члены кабинета министров.

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В церемонии прощания с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом приняли участие его дочь и бывшая жена. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Пара развелась в 2021 году. У них осталось две дочери. Церемония собрала множество людей, среди которых присутствовали и члены кабинета министров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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