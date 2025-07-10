Дочь и экс-супруга Романа Старовойта присутствовали на церемонии прощания

Старовойт развелся со своей бывшей женой в 2021 году
новость из сюжетаЭкс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой
В церемонии прощания с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом приняли участие его дочь и бывшая жена. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Пара развелась в 2021 году. У них осталось две дочери. Церемония собрала множество людей, среди которых присутствовали и члены кабинета министров.
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