09 июля 2025

Многодетный военный из Екатеринбурга лишился 700 тысяч, связавшись с аферистом

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада на площади Ленина. Курган, военная форма
Солдат получил ранение на СВО и хотел уйти со службы по состоянию здоровья Фото:

Многодетный участник военной спецоперации на Украине из Екатеринбурга потерял сотни тысяч, связавшись с аферистом, который представился юристом и якобы хотел помочь бойцу уйти со службы по ранению. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин, который сейчас представляет интересы солдата.

«Боец был в госпитале Омска, где и познакомился с неким юристом. Он там ходил и всем предлагал свои услуги, говорил, что у него связи есть, что он может со всем помочь. Взял с военного 700 тысяч рублей, но не помог», — сказал адвокат.

По его словам, аферист якобы дал солдату поддельное направление на военно-врачебную комиссию. Тогда обман и вскрылся. «Сейчас военные следователи ведут проверку в рамках уголовного дела», — заключил Портнягин.

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Многодетный участник военной спецоперации на Украине из Екатеринбурга потерял сотни тысяч, связавшись с аферистом, который представился юристом и якобы хотел помочь бойцу уйти со службы по ранению. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин, который сейчас представляет интересы солдата. «Боец был в госпитале Омска, где и познакомился с неким юристом. Он там ходил и всем предлагал свои услуги, говорил, что у него связи есть, что он может со всем помочь. Взял с военного 700 тысяч рублей, но не помог», — сказал адвокат. По его словам, аферист якобы дал солдату поддельное направление на военно-врачебную комиссию. Тогда обман и вскрылся. «Сейчас военные следователи ведут проверку в рамках уголовного дела», — заключил Портнягин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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