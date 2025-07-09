Многодетный военный из Екатеринбурга лишился 700 тысяч, связавшись с аферистом

10 июля 2025 в 13:40 Размер текста - 17 +

Солдат получил ранение на СВО и хотел уйти со службы по состоянию здоровья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетный участник военной спецоперации на Украине из Екатеринбурга потерял сотни тысяч, связавшись с аферистом, который представился юристом и якобы хотел помочь бойцу уйти со службы по ранению. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин, который сейчас представляет интересы солдата. «Боец был в госпитале Омска, где и познакомился с неким юристом. Он там ходил и всем предлагал свои услуги, говорил, что у него связи есть, что он может со всем помочь. Взял с военного 700 тысяч рублей, но не помог», — сказал адвокат. По его словам, аферист якобы дал солдату поддельное направление на военно-врачебную комиссию. Тогда обман и вскрылся. «Сейчас военные следователи ведут проверку в рамках уголовного дела», — заключил Портнягин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетный участник военной спецоперации на Украине из Екатеринбурга потерял сотни тысяч, связавшись с аферистом, который представился юристом и якобы хотел помочь бойцу уйти со службы по ранению. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин, который сейчас представляет интересы солдата. «Боец был в госпитале Омска, где и познакомился с неким юристом. Он там ходил и всем предлагал свои услуги, говорил, что у него связи есть, что он может со всем помочь. Взял с военного 700 тысяч рублей, но не помог», — сказал адвокат. По его словам, аферист якобы дал солдату поддельное направление на военно-врачебную комиссию. Тогда обман и вскрылся. «Сейчас военные следователи ведут проверку в рамках уголовного дела», — заключил Портнягин.