Многодетный военный из Екатеринбурга лишился 700 тысяч, связавшись с аферистом

Многодетный участник военной спецоперации на Украине из Екатеринбурга потерял сотни тысяч, связавшись с аферистом, который представился юристом и якобы хотел помочь бойцу уйти со службы по ранению. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин, который сейчас представляет интересы солдата.
«Боец был в госпитале Омска, где и познакомился с неким юристом. Он там ходил и всем предлагал свои услуги, говорил, что у него связи есть, что он может со всем помочь. Взял с военного 700 тысяч рублей, но не помог», — сказал адвокат.
По его словам, аферист якобы дал солдату поддельное направление на военно-врачебную комиссию. Тогда обман и вскрылся. «Сейчас военные следователи ведут проверку в рамках уголовного дела», — заключил Портнягин.
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