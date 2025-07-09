09 июля 2025

Семь трамвайных маршрутов изменят из-за ремонта в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршруты изменят на десять дней
Маршруты изменят на десять дней Фото:

В Екатеринбурге изменят семь трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на перекрестке улиц Радищева и Московской. Движение транспорта будут поэтапно ограничивать в июле и августе, рассказали в пресс-службе мэрии.

Первый этап работ пройдет с 12 по 22 июля. На это время трамваи № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21 не смогут ездить по улицам:

  • 8 Марта и Радищева, от остановки «Цирк» до остановки «улица Московская»;
  • Московской, от конечной станции «Дворец спорта» до остановки «улица Московская»;
  • Московской, от остановки «улица Московская» до остановки «Площадь Коммунаров» во всех направлениях.

Транспорт будет ходить следующим образом:

  • трамвай №1 от станции Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Вторчермет;
  • трамвай № 3 от станции ЦПКиО – Луначарского – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Викулова – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – ЦПКиО;
  • трамвай № 10 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – 7 Ключей;
  • трамвай № 12 от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – 40 лет ВЛКСМ;
  • трамвай № 15 от станции 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Вторчермет;
  • трамвай № 17 от станции Керамическая – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Кушвинская;
  • трамвай № 21 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Московская – Белореченская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – ЦПКиО.

Об остальных ограничениях из-за масштабного ремонта ранее писало URA.RU. Всего они затронут восемь трамвайных маршрутов. Транспорт будет ходить привычным образом только после 16 августа.

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В Екатеринбурге изменят семь трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на перекрестке улиц Радищева и Московской. Движение транспорта будут поэтапно ограничивать в июле и августе, рассказали в пресс-службе мэрии. Первый этап работ пройдет с 12 по 22 июля. На это время трамваи № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21 не смогут ездить по улицам: Транспорт будет ходить следующим образом: Об остальных ограничениях из-за масштабного ремонта ранее писало URA.RU. Всего они затронут восемь трамвайных маршрутов. Транспорт будет ходить привычным образом только после 16 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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