Семь трамвайных маршрутов изменят из-за ремонта в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге изменят семь трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на перекрестке улиц Радищева и Московской. Движение транспорта будут поэтапно ограничивать в июле и августе, рассказали в пресс-службе мэрии.
Первый этап работ пройдет с 12 по 22 июля. На это время трамваи № 1, 3, 10, 12, 15, 17, 21 не смогут ездить по улицам:
- 8 Марта и Радищева, от остановки «Цирк» до остановки «улица Московская»;
- Московской, от конечной станции «Дворец спорта» до остановки «улица Московская»;
- Московской, от остановки «улица Московская» до остановки «Площадь Коммунаров» во всех направлениях.
Транспорт будет ходить следующим образом:
- трамвай №1 от станции Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Титова – Вторчермет;
- трамвай № 3 от станции ЦПКиО – Луначарского – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Викулова – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – ЦПКиО;
- трамвай № 10 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – 7 Ключей;
- трамвай № 12 от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – 40 лет ВЛКСМ;
- трамвай № 15 от станции 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Вторчермет;
- трамвай № 17 от станции Керамическая – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Кушвинская;
- трамвай № 21 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Московская – Белореченская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – ЦПКиО.
Об остальных ограничениях из-за масштабного ремонта ранее писало URA.RU. Всего они затронут восемь трамвайных маршрутов. Транспорт будет ходить привычным образом только после 16 августа.
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