В центре Екатеринбурга изменят маршруты восьми трамваев

В Екатеринбурге на пересечении улиц Радищева и Московской на месяц ограничат движение автомобилей и трамваев из-за ремонта путей. Временно изменятся восемь трамвайных маршрутов, рассказали в пресс-службе мэрии.
Трамваи №1, 3, 10, 12, 15, 17, 21 с 12 по 22 июля не смогут проехать по 8 Марта и Радищева от остановки «Цирк» до остановки «улица Московская»; по Московской от станции «Дворец спорта» до остановки «улица Московская»; по Московской от остановки «улица Московская» до остановки «Площадь Коммунаров». Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:
- трамвай №1 от станции Академика Парина – Вильгельма де Геннина – С.Дерябиной – Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – ул. Титова – Вторчермет;
- трамвай №3 от станции ЦПКиО – Луначарского – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Викулова – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – ЦПКиО;
- трамвай №10 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – 7 Ключей;
- трамвай №12 от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Челюскинцев –Уральская – Гагарина – 40 лет ВЛКСМ;
- трамвай №15 от станции 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Вторчермет;
- трамвай №17 от станции Керамическая – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – р/к.Кушвинская;
- – трамвай № 21 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Московская – Белореченская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – ЦПКиО.
Также будет закрыто движение трамвайных маршрутов №10, 12, 15, 16, 17 с 22 июля до 1 августа по Московской от остановки «улица Московская» до остановки «Площадь Коммунаров», а также от станции «Дворец спорта» до остановки «улица Московская». Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:
- трамвай №10 от станции ЦПКиО – Луначарского – Ленина – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – 7 Ключей;
- трамвай №12 от станции 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская – Луначарского – Куйбышева – Московская – Дворец Спорта;
- трамвай №15 от станции 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Ленина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Вторчермет;
- трамвай №16 от станции Волгоградская – Викулова – Татищева – Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – Ленина – Татищева – Викулова – Волгоградская;
- трамвай №17 от станции Керамическая – Титова – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Ленина -– Верх-Исетский бульвар – Халтурина – р/к.Кушвинская.
С 1 августа до 05:00 16 августа будет закрыто движение маршрутов №1, 3, 16, 21 по Радищева от остановки «улица Московская» до конечной станции «Волгоградская». Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:
- трамвай № 1 от станции Академика Парина – Вильгельма де Геннина – С.Дерябиной – Волгоградская – Викулова – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – 8 Марта – Титова – Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Викулова – Волгоградская – С.Дерябиной – Вильгельма де Геннина – Академика Парина;
- трамвай № 3 от станции ЦПКиО – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – Московская – Радищева – Куйбышева – Луначарского – ЦПКиО;
- трамвай № 21 от станции ЦПКиО – Куйбышева – Радищева – Московская – Верх-Исетский бульвар – ВИЗ – Верх-Исетский бульвар – Московская – ул. Челюскинцев – Луначарского – ЦПКиО;
- трамвай № 16 от станции Волгоградская – Викулова –Татищева – Ленина – Луначарского – Уральская – Гагарина – Ленина – Татищева – Викулова – Волгоградская.
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